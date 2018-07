સિલ્વર ફોઈલ પહેરી, કન્ટેનરમાં બેસીને તુર્કી જતાં 7 લોકો પકડાયા

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વિદેશ જવાનું સપનું દરેક લોકોને હોય છે. ઘણા લોકો સરળ રસ્તો ના શોધતા જીવના જોખમે વિદેશ જવાનો પ્રયાસ કરે છે. આવો એક મામલો ઈરાકીઓનો સામે આવ્યો છે. ઈરાકના 7 લોકોએ તુર્કી જવા માટે વિચિત્ર રીત અપનાવી અને તેઓ પકડાઈ ગયા હતા. ઈરાકીઓ અન્ય દેશમાં ઘૂસણખોરી કરી રહ્યા છે ઈરાકમાં અમેરિકાના હુમલા અને ISISના આતંકથી કંટાળીને ઘણા લોકો પોતાનો દેશ છોડીને અન્ય દેશોમાં જવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અન્ય દેશમાં જનારા લોકોમાં સૌથી ફેવરેટ ડેસ્ટિનેશન તુર્કી રહ્યું છે. કારણ કે અહીંથી યુરોપ જવું પણ ઘણું સરળ થઈ જાય છે. જોકે, કાયદાકીય રીતે તુર્કીમાં ઘણા ઇરાકીઓને એન્ટ્રી મળવામાં મુશ્કેલી આવે છે. એવામાં ઘણીવાર ઇરાકીઓ ગેરકાયદે ઘૂસણખોરી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. સિલ્વર ફોઈલથી પોતાને ઢાંકી લીધા તુર્કીની કડક સુરક્ષા વ્યસ્થાને જોતા ગેરકાયદે ઘૂસવું સરળ નથી હોતું. એવામાં આ વખતે કેટલાક ઈરાકીઓએ વિચિત્ર રીત અપનાવી. આ લોકોએ ઘરમાં ખાવાનું પ્રિઝર્વ કરવા માટે વપરાતા સિલ્વર ફોઈલથી પોતાને ઢાંકી લીધા હતાં અને શિપિંગ કેન્ટેનરની અંદર દાખલ થઈ ગયા હતાં. તેમને એવી આશા હતી કે આ પોર્ટમાં લાગેલા એક્સરે મશીનોને આ સિલ્વર ફોઈલની મદદથી છેતરવામાં સફળ રહેશે. સુરક્ષાકર્મીઓને શંકા જતા શરૂ કરી તપાસ તેઓ પોતાના પ્લાનમાં લગભગ સફળ થઈ ગયા હતા. જોકે, સતર્ક સુરક્ષાકર્મીના કારણે તેઓ પકડાઈ ગયા. જે લોરીના કન્ટેનરમાં આ 7 ઈરાકી સિલ્વર ફોઈલથી પોતાને લપેટીને છૂપાયેલા હતા, તેમાં પ્લાસ્ટિક ઓટો પાર્ટ્સ લઈ જવાઈ રહ્યા હતા. જોકે, તુર્કીના ઈસ્તાંનબુલ પેંડિંક પોર્ટ પર કન્ટેનરનું વજન ડોક્યૂમેન્ટમાં દર્શાવ્યા કરતા વધારે હોવાથી અધિકારીઓને શંકા ગઈ અને તેમણે કન્ટેનર ખોલીને તપાસ કરી. કન્ટેનર ખોલતા આ ઈરાકી સિલ્વર ફોઈલથી લપેટાયેલા મળ્યા. લોરી ડ્રાઈવર સહિત બધાને કસ્ટડીમાં લઈને પૂછપરછ કરાઈ રહી છે

