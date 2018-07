દુનિયાભરમાં યુદ્ધ અને હિંસાના લીધે 6.85 કરોડ લોકો શરણાર્થી બનવા મજબૂર

* ભારતમાં 30 દેશોના 3 લાખ શરણાર્થી, દુનિયાના શરણાર્થીમાં 48% મહિલાઓ

* દુનિયાના 55% શરણાર્થી- સીરિયા, અને દક્ષિણ સૂડાનથી

* 2000થી 2015 સુધીમાં થઇ ચુક્યા છે 46 હજાર શરણાર્થીઓના મોત

નેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં યુદ્ધ અને હિંસાના લીધે 6.85 કરોડ લોકો શરણાર્થી બનવા પર મજબૂર છે. યુ.એન.ની એક રિપોર્ટ મુજબ, 100માંથી એક વ્યક્તિને પોતાનું ઘર છોડવું પડે છે. દુનિયામાં સૌથી વધુ શરણાર્થી મ્યાનમાર અને સીરિયાના છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ વર્લ્ડ રેફ્યુજી ડે (20 જૂન)થી પહેલા જાહેર કરેલા પોતાના રિપોર્ટમાં આ જાણકારી આપી છે. 10 વર્ષ પહેલા સુધી દુનિયામાં ફેલાયેલા શરણાર્થીઓની સંખ્યા 4.27 કરોડ હતી. પાછલા એક દશકામાં 2016 એવું વર્ષ હતું જેમાં શરણાર્થીઓની સંખ્યામાં સૌથી વધુ વધારો નોંધાયો હતો. 2016થી 2017ની વચ્ચે શરણાર્થીઓની સંખ્યા 29 લાખ વધી, જે કોઈ એક વર્ષમાં શરણાર્થી બનવાની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી સંખ્યા છે.

દુનિયામાં હાલમાં જેટલા શરણાર્થીઓ છે કેનેડા જેવા મોટા દેશની જનસંખ્યા (3.6 કરોડ)થી પણ અડધી છે. દુનિયાભરના 70% શરણાર્થી માત્ર 10 દેશોથી આવે છે. ગયા વર્ષે 1.62 કરોડ લોકોએ પોતાનો જૂનો વિસ્તાર છોડવો પડ્યો હતો. આમાં એ લોકો પણ સામેલ છે જેમણે પહેલીવાર પોતાનું ઘર છોડવું પડ્યું અથવા તો જેઓ પહેલીવાર શરણાર્થી બન્યા હતા.

સીરિયા અને અફઘાનિસ્તાનથી છે સૌથી વધુ શરણાર્થી

- સીરિયામાં સાત વર્ષથી ચાલી રહેલી હિંસાને લીધે ત્યાંથી ગયા વર્ષે 63 લાખ લોકોએ દેશ છોડવો પડ્યો હતો.

ભારતમાં પડોશી દેશોના શરણાર્થીઓ સૌથી વધુ

ભારતમાં 30 દેશોથી આવેલા 3 લાખ શરણાર્થી છે. પાકિસ્તાન, બાંગલાદેશ, મ્યાનમાર, તિબેટ અને શ્રીલંકા જેવા પડોશી દેશોના શરણાર્થી છે જેમાં સૌથી વધુ શ્રીલંકન છે જે તેમના ત્યાં ચાલતી હિંસાને લીધે અહીં આવી ગયા છે.

* દેશ - ભારતમાં શરણાર્થી

શ્રીલંકા - 1 લાખ 2 હજાર 467

તિબેટ - 60 હજાર

બાંગ્લાદેશ - 1 લાખ 3 હજાર 817

પાકિસ્તાન - 8 હજાર 799

* 5 રાજ્યોમાં શરણાર્થીઓની સંખ્યા

રાજ્ય - શરણાર્થી

તમિલનાડુ - 1 લાખ 2478

દિલ્હી - 10 હજાર 161

ઉત્તરાખંડ - 11 હજાર 768

છત્તીસગઢ - 62 હજાર 890

* શરણ આપનાર દેશોમાં તુર્કી સૌથી આગળ

દેશ - શરણાર્થી

તુર્કી - 29 લાખ

પાકિસ્તાન - 14 લાખ

લેબનન - 10 લાખ

ઈરાન - 9.7 લાખ

યુગાન્ડા - 9.4 લાખ

યુથોપિયા - 7.9 લાખ

