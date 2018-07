અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ઘૂસેલા 52 ભારતીયો સાથે અમાનવીય વ્યવહાર

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ટ્રમ્પ સરકારની ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ વિરુદ્ધ ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસીનો શિકાર હવે ભારતીયો પણ બનવા લાગ્યા છે. સારા જીવનની શોધમાં ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા પહોંચેલા 52 ભારતીયોને પકડી લેવાયા છે. તેમને ઓરેગનની શેરીડેન ફેડરલ જેલમાં તદ્દન ક્રૂર અને અમાનવીય પરિસ્થિતિમાં રાખવામાં આવ્યા છે. તેમના પત્ની-બાળકોને પણ તેમનાથી અલગ કરી દેવાયા છે. આ ભારતીયોમાં વધુ પડતા સિખ છે. એશિયા પેસિફિક અમેરિકન નેટવર્ક ઓફ ઓરેગન અને એક સિખ વકીલે આ બાબતે જાણકારી આપી છે. અમેરિકામાં ભારતીય એમ્બસી તેમને કોન્ટેકટ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ - એક સ્ટેટમેન્ટ મુજબ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 123 ઇમિગ્રન્ટ્સ આશરાની શોધમાં ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા પહોંચ્યા, જેમની ધરપકડ થઇ ગઈ છે. તેમને યામહિલ કાઉન્ટીમાં શેરિડેન ફેડરલ જેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. તેમાં વધુ પડતા સાઉથ એશિયન છે, જે હિન્દી અને પંજાબી બોલનાર છે. ત્યાં જ કેટલાક ચીન અને નેપાળથી પણ છે. - અમેરિકામાં સિવિલ રાઇટ્સ એક્ટિવિસ્ટ અને વકીલ વૈલેરી કૌરે ટ્વિટ કરીને કન્ફર્મ કર્યું છે કે 123 બંધકોમાંથી 52 ભારતીય, 13 નેપાલી અને બે બાંગ્લાદેશી છે.

પત્ની-બાળકોથી કર્યા અલગ

- ધ ઓર્ગેનિયન ન્યુઝપેપરની રિપોર્ટ મુજબ જે ડિટેનશન સેન્ટરમાં તેમને રાખવામાં આવ્યા છે, ત્યાંની સ્થિતિ ઘણી જ ખરાબ છે. અહીં તપાસ કરવા ગયેલા કેટલાક રાજકારણીઓ તેમની વ્યથા જોઈને ઈમોશનલ થઇ ગયા હતા

- રિપોર્ટ મુજબ, અહીં રાખવામાં આવેલા ઇમિગ્રન્ટ્સે જણાવ્યું કે ત્રણ-ત્રણ લોકોને એક નાનકડી કોટડીમાં 22થી 23 કલાક બંધ રાખવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં વકીલ સાથે વાત કરવી પણ મુશ્કેલ છે.

બે મહિનામાં 2000 બાળકોને અલગ કર્યા

ઓરેગનમાં મૂલતોમાંહ કાઉન્ટીના ઈલેકટ કમિશનર સુશીલા જયપાલે બતાવ્યું કે પાછળના બે મહિનામાં 2000 બાળકોને તેમની ફેમિલીથી અલગ કરી દેવાયા છે. આ પોલિસી બંધ થવી જોઈએ. બધા ઇમિગ્રન્ટ્સ કાનૂની મદદ અને સારી ટ્રીટમેન્ટના હકદાર છે.

મદદ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન

ઓરેગનમાં સિખોના ઘાદર મેમોરિયલ ફાઉન્ડેશનના ચેરમેન બહાદુર સિંહે કહ્યું કે અમે ધરપકડ કરાયેલા ભારતીયો સાથે કોન્ટેક્ટ કરીને તેમને મદદ પહોંચાડવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ.

52 Indians caught passing US border illegally. This is what happened with Indians trying to enter US without Visa.