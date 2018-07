પાકિસ્તાનના ટીવી રિપોર્ટર ચાંદ નવાબ પછી વધુ એક ટીવી રિપોર્ટરનો વીડિયો વાયરલ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: તાજેતરમાં જ પાકિસ્તાનના ટીવી રિપોર્ટર ચાંદ નવાબ સમાચારોમાં છવાયા હતા ત્યારબાદ વધુ એક ટીવી રિપોર્ટર આજકાલ સમાચારમાં છવાયેલા છે. પાકિસ્તાનમાં જોરદાર વરસાદ વચ્ચે લાહોરમાં એક ન્યુઝ એન્કરે ચાલુ વરસાદે અનોખા અંદાજમાં રિપોર્ટિંગ કરીને સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

- ભારે વરસાદને લીધે રોડ પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. આવામાં એન્કરે બાળકોના બાથટબમાં બેસીને લાઈવ રિપોર્ટિંગ કર્યું હતું. આ ન્યુઝ રિપોર્ટર દુનિયા ન્યૂઝનો છે. કેમેરાની સામે તેઓ કહી રહ્યા છે કે - 'લાહોરમાં જગ્યાએ-જગ્યાએ પાણી ઉભું છે.''

- સાથે જ તેમણે જળ અને સ્વછતા એજન્સી (Wasa) માટે કહ્યું કે - ''આ લોકો પણ પાણી કાઢી શક્યા નથી." પાકિસ્તાનમાં તેમનો આ વીડિયો ઘણો વાયરલ થઇ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં એન્કર ભારે વરસાદમાં લોકોને મજા લેવાનું પણ કહી રહ્યો છે. આ વીડિયોને ફેસબુક પર અત્યાર સુધી 12 હજારથી વધુ લોકો શેર કરી ચુક્યા છે. તેમાં 5 લાખ વ્યૂઝ અને 1 હજારથી પણ વધુ કમેન્ટ્સ આવી ચુકી છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

One more TV reporter video went viral after Chand Nawab. This is the latest viral video of Chand Nawab.