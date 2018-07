ચાંદ નવાબથી જ પ્રેરિત હતું 'બજરંગી ભાઇજાન'માં નવાઝુદ્દીનનું પાત્ર

કરાચી: પાકિસ્તાની પત્રકાર ચાંદ નવાબને કોણ ભૂલી શકે? તેઓ પોતાના એક વીડિયોને કારણે એટલા મશહૂર થઇ ગયા હતા કે ની સુપરહિટ ફિલ્મ ' 'માં નું પાત્ર તેમનાથી જ પ્રેરિત હતું. - હવે ચાંદ નવાબ ફરી ચર્ચામાં છે, એક નવા વીડિયો સાથે. આ વખતે તેઓ રિપોર્ટિંગમાં કરાચીના પાનની વાત કરી રહ્યા છે. - તેમનો આ નવો વીડિયો પણ આવતાંવેંત સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ થઇ ગયો છે. ગઇ વખતની જેમ આ વખતે પણ તેઓ એક વારમાં બોલવાનું પૂરું કરી શકતા નથી. - આ ફૂટેજને ટિ્વટર પર અને રેહમ ખાન સહિત ઘણી સેલિબ્રિટીઝે શૅર કર્યું છે. - વીડિયોમાં જોઇ શકાય છે કે ચાંદ નવાબ ઘણા પ્રયાસો છતાં પણ રિપોર્ટિંગમાં વારંવાર અટકી જાય છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Chand Nawab is viral again with new video. This is the latest video of chand nawab viral across social media.