આતંકી હાફિઝ નહીં લડે પાક.માં ચૂંટણી, 200 ઉમેદવાર ઉતારશે JUD

લાહોર: પાકિસ્તાનમાં 25 જુલાઈએ લોકસભાની ચૂંટણી છે. 26/11 મુંબઈ આતંકી હુમલાના માસ્ટરમાઈન્ડ હાફિઝ સઈદ આ ચૂંટણીમાં ડિરેક્ટલી ભાગ નથી લેવાનો. જોકે આ ચૂંટણીમાં જમાત-ઉદ-દાવના 200 ઉમેદવાર ચૂંટણી લડશે. લશકર-એ-તોઈબા સાથે જોડાયેલા આતંકી સંગઠન જમાત-ઉદ-દાવાની રાજકીય પાર્ટીનું નામ મિલ્લી મુસ્લિમ લીગ (એમએમએલ) છે. જોકે આ પાર્ટી અત્યાર સુધી પાકિસ્તાન ઈલેક્શન કમિશનમાં રજિસ્ટર્ડ નથી. તેથી સઈદની નિષ્ક્રિય રાજકીય પાર્ટી અલ્લાહ-હૂ- અકબર તહરીક (એએટી)થી તેમના ઉમેદવાર ઉતારવાની જાહેરાત કરી છે. નોંધનીય છે કે, સઈદ જમાત-ઉદ-દાવાનો ચીફ છે. તે લશ્કર-એ-તોઈબાનો કો- ફાઉન્ડર પણ છે. સઈદ નહીં લડે ચૂંટણી

- સઈદને ચૂંટણી લડવાનો સવાલ પૂછવા વિશે પ્રવક્તા નદીમે કહ્યું છે કે, લોકસભાની ચૂંટણીમાં સઈદ ઉમેદવાર તરીકે સામેલ નહીં થાય. હાલ તેમની ચૂંટણી લડવાની કોઈ ઈચ્છા નથી. એમએમએલ પહેલીવાર ચૂંટણીમાં સામેલ થઈ રહી છે. અમને આશા છે કે, અમે આ ચૂંટણીમાં જીત મેળવીશું અને સાંસદમાં જઈશું. ભણેલા-ગણેલા લોકોને મળશે ટીકિટ

- જમાત- ઉદ-દાવામાંથી કોઈ મહત્વના નેતાની ચૂંટણી લડવા વિશેના સવાલ પર નદીમે કહ્યું કે, અમારી પ્રાથમિકતા ભણેલા-ગણેલા યુવકો અને બીજા રાજકીય દળના નેતા જે અમારી પાર્ટીમાં આવી રહ્યા છે તેમને એએટીની ટીકિટ આપવાની છે. અમારા ઉમેદવારોના નામાંકનની પ્રક્રિયા પૂરી થયા પછી અમે ચૂંટણી અભિયાન શરૂ કરીશું. અમને આશા છે કે, જનતા અમારા ઉમેદવારને પસંદ કરશે.

- એમએમએલના અધ્યક્ષ સૈફુલ્લાહ ખાલિદે પહેલાં કહ્યું હતું કે, 25 જુલાઈએ થનારી લોકસભાની ચૂંટણીમાં એએટીના ઉમેદવારને સમર્થન કરીશું. છેલ્લા 11 મહિનામાં પાકિસ્તાન ચૂંટણી કમિશને એમએમએલનું રજિસ્ટ્રેશન કરવાની ના પાડી દીધી છે. પરંતુ અમે એએટીના ઉમેદવારોને ચૂંટણીમાં સપોર્ટ કરીશું. 25 જૂલાઈએ થશે ચૂંટણી પાકિસ્તાનમા હાલની સરકારનો કાર્યકાળ 31મેના રોજ પૂરો થાય છે. હાલ પૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ નસીરુલ મુલ્કને વડાપ્રધાનનો કાર્યભાર આપવામાં આવ્યો છે. કાર્યવાહક સરકાર જ પાકિસ્તાનમાં ચૂંટણી કરાવશે. સંસદીય ચૂંટણી સિવાય સિંધ, ખૈબર પખ્તૂનખ્વાહ, બલૂચિસ્તાન પ્રાંતની સરકારનો કાર્યકાળ 28મેના રોજ પૂરો થઈ રહ્યો છે. પાકિસ્તાન સંવિધાનમાં સરકારનો કાર્યકાળ પૂરો થાય તેના 60 દિવસમાં ચૂંટણી કરાવવી જરૂરી હોય છે. પાકિસ્તાનમાં આ સતત બીજી વખત થયું છે કે, ચૂંટાઈને આવેલી સરકારે તેના કાર્યકાળના પાંચ વર્ષ પૂરા કર્યા છે. પડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં કુલ 10.5 કરોડ મતદાતાઓ મતદાન કરશે. તેમાં અંદાજે 6 કરોડ પુરુષ અને 4.6 કરોડ મહિલાઓ મતદાનમાં સામેલ થશે.

