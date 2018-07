મુશર્રફનું પાક. આઇડી અને પાસપોર્ટ સસ્પેન્ડ, દુબઇમાં રહેવું ગેરકાયદેસર

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જનરલ નું રાષ્ટ્રીય ઓળખપત્ર (નેશનલ આઇડી) અને પાસપોર્ટ સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. પાકિસ્તાન સરકારની ઇન્ટર્નલ મિનિસ્ટ્રીએ 1 જૂનના રોજ આ મામલા સાથે જોડાયેલા આદેશ જાહેર કર્યા હતા. જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, સ્પેશિયલ કોર્ટે 8 માર્ચના નિર્ણયના આધારે મુશર્રફના પાસપોર્ટ અને આઇડી રદ કરી દેવા જોઇએ. હવે આ આદેશ લાગુ થયા બાદ દુબઇમાં રહેતા મુશર્રફ વિદેશ યાત્રા નહીં કરી શકે. આ સાથે જ તેઓના બેંક ખાતાઓ પણ ફ્રીઝ થઇ જશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 2007માં સંવિધાનને પલટીને રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવાના કારણે તેમની ઉપર દેશદ્રોહનો કેસ ચાલી રહ્યો છે.

શું છે મામલો?

- મુશર્રફે 2007માં પાકિસ્તાનમાં ઇમરજન્સી લાગુ કરી હતી, જેના કારણે દેશના અનેક મોટાં જજને તેઓના ઘરમાં જ કેદ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત 100થી વધુ જજને તેઓના પદથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા.

- 2013માં સત્તા પર કબજો મેળવ્યા બાદ વડાપ્રધાન નવાઝ શરીફે પહેલીવાર જૂનમાં સંસદને મુશર્રફ વિરૂદ્ધ રાજદ્રોહનો કેસ દાખલ કર્યો હોવાની જાણકારી આપવામાં આવી હતી.

કોર્ટે જાહેર કર્યા ભાગેડુ

- મુશર્રફને 2014માં રાજદ્રોહ મામલે દોષિત ગણવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદથી જ તેઓના ઉપર પાકિસ્તાનની સ્પેશિયલ કોર્ટમાં સુનવણી ચાલી રહી છે.

- 2016માં સુનવણી દરમિયાન જ મુશર્રફ ઇલાજ માટે દુબઇ ચાલ્યા ગયા હતા. તેના થોડાં મહિના બાદ જ કોર્ટે તેઓને ભાગેડુ ગણાવીને તેઓની સંપત્તિ જપ્ત કરવાના આદેશ આપ્યા હતા.

દુબઇમાં નહીં રહી શકે મુશર્રફ

- પાકિસ્તાનના એક્સપ્રેસ ટ્રિબ્યુન અખબાર અનુસાર, પાકિસ્તાનની નેશનલ ડેટાબેઝ એન્ડ રજિસ્ટ્રેશન ઓથોરિટી (એનએડીઆરએ)એ મુશર્રફના આઇડીને નેશનલ રદ કરી દીધું છે. જેના કારણે તેઓનો પાસપોર્ટ આપમેળે રદ થઇ ગયો છે.

- રિપોર્ટમાં એવો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો છે કે, હવે મુશર્રફનું આઇડી અને પાસપોર્ટ સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યું છે, જેથી તેઓ વિદેશ યાત્રા નહીં કરી શકે, બેંકિગ સાથે જોડાયેલી લેવડ-દેવડ પણ નહી કરી શકે. આ સિવાય તેઓનું દુબઇમાં રહેવું ગેરકાયેદસર ગણાશે.

