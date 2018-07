આતંકી હાફિઝ 'અલ્લાહ-હૂ-અકબર તહરીક'ના નામે PAKમાં લડશે ચૂંટણી

લાહોર: મુબંઈ આતંકી હુમલાનો માસ્ટર માઈન્ડ હાફિઝ સઈદ પાકિસ્તાનમાં 25 જુલાઈ થનારી ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડવાનો છે. હાફિઝના સંગઠન જમાત-ઉદ-દાવાએ 'અલ્લાહ-હુ-અકબર' નામના નવા પક્ષથી ચૂંટણી લડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ સંગઠનની મિલ્લી મુસ્લિમ લી નામની પણ એક પાર્ટી છે. જોકે આ પક્ષનું હજી રજિસ્ટ્રેશન થવાનું બાકી છે. સંગઠનના એક અગ્રણી અધિકારી દ્વારા આ માહિતી આપવામાં આવી છે. જમાત-ઉદ-દાવાએ વર્ષ 2008માં મુંબઈમાં બ્લાસ્ટ કર્યા હતા. આ સંગઠને મિલ્લી મુસ્લિમ લીગ નામથી તેમની રાજકિય પાર્ટી શરૂ કરી હતી પરંતુ તે સમયે પાકિસ્તાન ઈલેક્શન કમિશન પાસે તેનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવામાં આવ્યું નહતું. લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે સંગઠને તેમની આ નિષ્ક્રિય પાર્ટી 'અલ્લાહ-હુ-અકબર' દ્વારા ચૂંટણી લડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ પક્ષનું પાકિસ્તાન ઈલેક્શન કમિશનમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવામાં આવ્યું છે. જમતા-ઉદ-દાવાના એક સભ્યએ જણાવ્યું કે, આ એક નિષ્ક્રિય પાર્ટી છે. જેને અહેસાન નામના નાગરિક રજિસ્ટર્ડ કરાવી હતી. આ પ્રકારની ઘણી પાર્ટીઓ પાકિસ્તાન ઈલેક્શન કમિશનમાં રજિસ્ટર્ડ છે. જેથી મુખ્ય પાર્ટીને કોઈ પણ તકલીફ થાય તો તેઓ આ પ્રકારની પાર્ટીની મદદ લઈ શકે. તેમણે કહ્યું છે કે, એમએમએલના અધ્યક્ષ સૈફુલ્લા ખાલિદ આ વિશે ટૂંક સમયમાં જ જાહેરાત કરવાના છે. 25 જૂલાઈએ થશે ચૂંટણી પાકિસ્તાનમા હાલની સરકારનો કાર્યકાળ 31મેના રોજ પૂરો થાય છે. હાલ પૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ નસીરુલ મુલ્કને વડાપ્રધાનનો કાર્યભાર આપવામાં આવ્યો છે. કાર્યવાહક સરકાર જ પાકિસ્તાનમાં ચૂંટણી કરાવશે. સંસદીય ચૂંટણી સિવાય સિંધ, ખૈબર પખ્તૂનખ્વાહ, બલૂચિસ્તાન પ્રાંતની સરકારનો કાર્યકાળ 28મેના રોજ પૂરો થઈ રહ્યો છે. પાકિસ્તાન સંવિધાનમાં સરકારનો કાર્યકાળ પૂરો થાય તેના 60 દિવસમાં ચૂંટણી કરાવવી જરૂરી હોય છે. પાકિસ્તાનમાં આ સતત બીજી વખત થયું છે કે, ચૂંટાઈને આવેલી સરકારે તેના કાર્યકાળના પાંચ વર્ષ પૂરા કર્યા છે. પડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં કુલ 10.5 કરોડ મતદાતાઓ મતદાન કરશે. તેમાં અંદાજે 6 કરોડ પુરુષ અને 4.6 કરોડ મહિલાઓ મતદાનમાં સામેલ થશે.

