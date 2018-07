આતંક માટે મહિલાઓને હથિયાર બનાવશે મસૂદ, ઓડિયોથી થયો ખુલાસો

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પાકિસ્તાનના આતંકી સંગઠન જૈશ-એ- મોહમ્મદનો પ્રમુખ હવે મહિલાઓને તેમના હથિયાર બનાવવનું કાવતરું ઘડી રહ્યો છે. મૌલાના મસૂદ અઝહર જેહાદ ફેલાવવા માટે એક આતંકી ફૌજ બનાવવા માગે છે અને તે માટે તે મહિલાઓને ભડકાવી રહ્યો છે. મસૂદ અઝહરે તેની ઓનલાઈન જેહાદી પત્રિકા 'અલકલામ' દ્વારા તેનો ભડકાઉ ઓડિયો મેસેજ જાહેર કર્યો છે. આ ઓડિયોમાં મહિલાઓને જેહાદ માટે ભડકાવતા મસૂદે ઈસ્લામિક ઈતિહાસથી મહિલાઓની જેહાદમાં ભાગીદારી હોવાના ઉદાહરણ આપ્યા છે. મસૂદ અઝહર ઓનલાઈન ઝેહાદી પત્રિકા અલકલામમાં 'શાદી' ઉપનામથી પોતાનો એક લેખ પણ લખે છે. મસૂદ અઝહરના મેસેજ તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલી ઓડિયો ક્લિપમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, ઈસ્લામના ઈતિહાસમાં એવા ઘણાં મોકા આવ્યા છે જ્યારે મહિલાઓએ જેહાદમાં ભાગીદારી કરી છે. જૈશ-એ-મોહમ્મદ અત્યારે જમ્મૂ અને કાશ્મીરમાં આતંકી ગતીવિધીઓમાં સક્રિય છે. મસૂદ અઝહર આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદનો સંસ્થાપક છે. સીઝફાયરની ઉડાવી મજાક તમને જણાવી દઈએ કે આ પહેલાં પાકિસ્તાની આતંકી સંગઠન જૈશ એ મોહમ્મદે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં રમઝાન દરમિયાન લાગુ કરવામાં આવેલા સીઝફાયરને ભારત સરકારની મજબૂરી ગણાવીને આ નિર્ણયની મજાક ઉડાવવામાં આવી છે. જૈશના મુખિયા મૌલાના મસૂદ અઝહરે એક જનસભા સંબોધતા કહ્યું હતું કે, ભારત સરકારને મજબૂરીમાં સીઝ ફાયર લાગુ કરવુ પડ્યું છે. મસૂદ અઝહરને એક ઓડિયો ક્લિપમાં એવુ કહી રહ્યો છે કે, અત્યારે કાશ્મીરમાં જૈશના આતંકીઓ માટે ઘુસણખોરીનો સારો સમય છે. જૈશ ભારતમાં આ પહેલાં ઘણી આતંકીઓ હુમલો કરી ચૂક્યા છે અને હવે તેમણે ભારતમાં હુમલાને વધારે તેજ કરવાની ધમકી આપી છે.

