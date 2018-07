PAK: ભયભીત થઇ જીવે છે શીખ સમુદાય, પેશાવરથી 60 ટકા શીખોનું પલાયન

- પેશાવરમાં લઘુમતિ શીખ સમુદાય વધતા જતા કટ્ટરપંથી હુમલાથી પરેશાન

- શીખ દેશના બીજા હિસ્સા અને ભારત તરફ પલાયન કરી રહ્યા છે

- 30 હજાર શીખોમાંથી 60 ટકાથી વધુએ કર્યુ પલાયન ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં શીખ સમુદાય કટ્ટરપંથી હુમલાઓના કારણે ભયના ઓથારમાં જીવી રહ્યા છે. હવે એવી પરિસ્થિતિ આવી ગઇ છે કે, શીખ દેશના બીજાં હિસ્સામાં પલાયન કરી રહ્યા છે. પેશાવરના 30 હજાર શીખોમાંથી 60 ટકાથી વધુ પલાયન કરીને પાકિસ્તાનના બીજાં ભાગમાં વસવાટ કરી રહ્યા છે. અથવા તો ભારતમાં આવીને વસી ગયા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, હાલમાં જ એક શીખ ધર્મગુરૂને પણ ગોળી મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા.

પાઘડી બનાવે છે આસાનીથી શિકાર

- પાકિસ્તાન શીખ કોમ્યુનિટીના સ્પોક્સપર્સન બાબા ગુરૂપાલ સિંહે કહ્યું કે, અહીં શીખોના નરસંહાર કરવામાં આવે છે.

- પાકિસ્તાનના શીખ કાઉન્સિલના એક સભ્યએ કહ્યું કે, અમારાં સમુદાયને માત્ર એટલા માટે નષ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે કારણ કે અમે અલગ દેખાઇએ છીએ.

- વધુ એક સભ્ય બલબીર સિંહે પાઘડી તરફ ઇશારો કરતાં કહ્યું કે, આ તમને સરળતાથી શિકાર બનાવી શકે છે. કેટલાંક શીખોનું એમ પણ કહેવું છે કે, આતંકવાદી સંગઠન તાલિબાન લઘુમતિ સમુદાયના લોકોની હત્યાઓ કરી રહ્યા છે.

પોલીસે કરી ખોટી ધરપકડ

- 2016માં પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાન પાર્ટીના સાંસદ અને શીખ સમુદાયના સોરન સિંહની હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી. તાલિબાને આ હત્યાની જવાબદારી લીધી હતી.

- તેમ છતાં સ્થાનિક પોલીસે હત્યાના આરોપમાં તેઓના પોલિટિકલ કોમ્પિટિટર અને લઘુમતિ હિંદુ રાજનેતા બલદેવ કુમારની ધરપકડ કરી લીધી.

- ત્યારબાદ બે વર્ષ સુધી આ કેસની સુનવણી ચાલી, આખરે સાબિતીઓના અભાવે કોર્ટે બળદેવને મુક્ત કરી દીધો હતો.

- ઉલ્લેખનીય છે કે, પેશાવરમાં હાલમાં જ કરિયાણાની દુકાન ચલાવનાર શીખ ધર્મગુરૂ અને હ્યુમન રાઇટ એક્ટિવિસ્ટ ચરણજીત સિંહની પણ હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

શીખો માટે સ્મશાન સુદ્ધાં નહીં

- પેશાવરમાં રહેતા શીખો હિંસા, ભેદભાવ અને નરસંહાર જ નહીં, અન્ય પરેશાનીઓનો પણ સામનો કરી રહ્યા છે. અહીં તેઓના માટે એક સ્મશાન સુદ્ધાં નથી.

- ખૈબર પખ્તનૂખ્વા સરકારે સ્મશાન માટે ગયા વર્ષે ફંડ આપ્યું હતું, પરંતુ અત્યાર સુધી તેનું કામ શરૂ નહોતું થઇ શક્યું. એટલું જ નહીં, સ્મશાન માટે આરક્ષિત જમીનને હવે પ્રાઇવેટ બેંક, વેડિંગ હોલ અને અન્ય કંપનીને આપવામાં આવે છે.

- લોકલ મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પાકિસ્તાન સરકાર સતત એ વાતને નજરઅંદાજ કરી રહી છે કે, શીખ સમુદાયને તેમના સપોર્ટ અને સિક્યોરિટીની જરૂર છે.

- મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પરિસ્થિતિ એવી થઇ ગઇ છે કે, અહીં રહેતા શીખોને પોતાની ઓળખ છૂપાવવા માટે વાળ સુદ્ધાં કપાવવા પડે છે અને પાઘડી હટાવવી પડે છે.

- 20 વર્ષના પાલદીપ સિંહે મીડિયા સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું કે, મને મારાં ધર્મ પર મજબૂત વિશ્વાસ છે, પરંતુ હું મરવા નથી ઇચ્છતો. તેથી મેં મારાં વાળ કપાવી દીધા છે અને પાઘડી પહેરવાનું છોડી દીધું છે.

More than sixty percent of Peshawar s 30,000 Sikhs have left for other parts of Pakistan or migrated to India after being forced to live under a constant threat.