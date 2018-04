આ છે ઈમરાનખાનના ત્રીજા પત્ની, પિન્કી પીર તરીકે ઓળખાય છે

પાકિસ્તાનના પૂર્વ ક્રિકેટર અને તહરિક-એ-ઈન્સાફ પાર્ટીના નેતા ઈમરાન ખાને ત્રીજા લગ્ન કર્યા હોવાના સમાચાર આવ્યા છે. આ પહેલા ઈમરાને ખાને ઈંગ્લેન્ડની જેમિમા ગોલ્ડ સ્મિથ અને ત્યારબાદ રેહમખાન સાથે લગ્ન કર્યા હતા. બુશરા માનિકા સાથે ઈમરાનખાને ત્રીજા લગ્ન કર્યા છે. પાકિસ્તાનમાં પણ આ બુશરા માનિકા કોણ છે તેના પર ચર્ચા ચાલી રહી છે. બુશરા માનિકા વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે. ઈમરાન ખાન સાથે લગ્ન થયા પછી જ તેના વિશે લોકો થોડું જાણતાં થયા છે.

Imran khan tied knot with bushra manika. She is spiritual personality local people called her bushra bibi or pinky pir.