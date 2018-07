જેરૂસલેમમાં US એમ્બેસીનું ઉદ્ઘાટન, ટ્રમ્પના બદલે ઇવાન્કા રહી હાજર

»

»

»

અમેરિકાના આ નિર્ણયની મધ્ય-પૂર્વના મુસ્લિમ દેશો સહિત વિશ્વના અનેક દેશોએ ટીકા કરી હતી | Jared Kushner and Ivanka Trump are in Jerusalem for the opening of the new U.S. Embassy