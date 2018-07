વિદેશમાં ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી કરવા 7 રેફ્યૂજીએ અજમાવી વિચિત્ર રીત

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સાત ઇરાની માઇગ્રન્ટ્સ (સ્થળાંતર કરનારા) નાગિરકોએ પોર્ટ પર એક્સ-રે ડિક્ટેટર્સથી બચવાના પ્રયાસમાં એક આશ્ચર્યમાં મુકી દેતી યુક્તિ અજમાવી હતી. ઇરાન છોડીને ઇટલીમાં ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી કરવા ઇચ્છતા સાત રેફ્યૂજીએ આખા શરીર પર એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લગાવી દીધી હતી, જેથી પોર્ટ પર લગાવવામાં આવેલા એક્સ-રે ડિક્ટેટર્સમાં પકડાઇ ના જાય. ઇસ્તાનબુલમાં ઝડપાયા

- ઇટલી જઇ રહેલી એક ટ્રકમાં કાર પાર્ટ્સ ઇમ્પોર્ટ થઇ રહ્યા હતા. આ જ ટ્રકમાં સાત રેફ્યૂજી છૂપાઇ ગયા હતા. પરંતુ ઇટલી પહોંચતા પહેલાં જ તેઓ ઇસ્તાનબુલમાં જ અધિકારીઓના હાથે ઝડપાઇ ગયા હતા.

- પોર્ટ પર પહોંચતા અધિકારીઓએ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ સ્કેનરમાં નાખ્યા હતા. ત્યાં હાજર અધિકારીઓને ફોઇલમાં ભારેખમ અને શંકાસ્પદ વસ્તુ હોવાનો અંદાજ આવ્યો.

- એટલું જ નહીં, સ્કેનરમાંથી ફોઇલ બહાર કાઢતી વખતે તેમાંથી અધિકારીઓને હાથ અને પગ દેખાયા. આ ઘટનાની તપાસ કરતાં તેમાં 7 રેફ્યૂજી હોવાની જાણ થઇ હતી.

- પોર્ટ અધિકારીઓએ ટ્રક ડ્રાઇવર સહિત સાતેયને ઇમિગ્રેશન ઓફિસ મોકલી આપ્યા હતા. આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ, આ રેફ્યુજીની તસવીરો...

Officials realised there was an unusual weight in the container as it went through the scanner