કાબુલમાં ધર્મગુરૂઓની શાંતિ સભામાં આત્મઘાતી હુમલો, 14નાં મોત

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ની રાજધાની કાબુલમાં એક આત્મઘાતી હુમલામાં 14 લોકોનાં મોત થયા છે. આ હુમલો એવા સમયે થયો જ્યારે સોમવારે બે હજારથી વધુ મૌલવી અને ધર્મગુરૂઓ આતંકવાદ વિરૂદ્ધ શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે થઇ રહેલી માં હાજરી આપવા પહોંચ્યા હતા. હુમલામાં મૃતકોની સંખ્યા વધવાની આશંકા છે. મૃતકોમાં 7 ધર્મગુરૂઓ અને 4 સિક્યોરિટી ઓફિસર્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઇસ્લામિક કાયદા હેઠળ આત્મઘાતી હુમલા વિરૂદ્ધ ફતવો

- અહીં ઉચ્ચ ધાર્મિક સંસ્થાએ ફતવો જાહેર કર્યો હતો. જેમાં ઇસ્લામિક કાયદા હેઠળ આત્મઘાતી હુમલાને અટકાવવા અને સંઘર્ષ વિરામ પર સહમતિ જાળવવાની અપીલ કરી. તેણે બંને પક્ષોની વચ્ચે શાંતિ વાર્તાનું પણ આહ્વાન કર્યુ.

- આવું પહેલીવાર છે જ્યારે કાઉન્સિલે આ પ્રકારની અપીલ કરી છે. કાઉન્સિલના સભ્યો ઘોફ્રાનુલ્લાહ મુરાદે સભાના એક લેખિત નિવેદનને વાંચીને જણાવ્યું કે, અફઘાનિસ્તાનના નિર્દોષ પુરૂષ, મહિલાઓ અને બાળકો યુદ્ધથી પીડિત છે.

2,000થી વધુ ધર્મગુરૂઓ થયા હતા એકઠાં

- હાલ કોઇ આતંકી ગ્રુપે આ હુમલાની જવાબદારી નથી લીધી. કાબુલમાં અંદાજિત 2,000થી વધુ ધર્મગુરૂઓ મીટિંગ માટે રવિવારે અહીં આવ્યા હતા.

- એક સિક્યોરિટી ઓફિસરના જણાવ્યા અનુસાર, બ્લાસ્ટ બાદ ચારેતરફ લોકોની ચીસો અને રડવાના અવાજ આવતા હતા. બ્લાસ્ટ એટલો જોરદાર હતો કે મૃત્યુ આંક વધી શકે છે.

