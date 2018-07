PETને ફટકારતા પતિની પત્નીએ કરી હત્યા, પતિથી વધારે પ્રિય હતી બિલાડી

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ અમેરિકાના ટેક્સાસમાં હત્યાનો એક વિચિત્ર કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. અહીંયા એક મહિલાએ તેના પતિની માત્ર એટલા માટે હત્યા કરી નાંખી, કારણ કે તેણે ઘરમાં પાળેલી બિલાડીને ફટકારી હતી. ઘટનાની માહિતી મળતા પોલીસે મરીનાની ધરપકડ કરી હતી. મરીનાએ પોલીસ સમક્ષ હત્યાનો ગુનો કબૂલી લીધો છે. શું છે સમગ્ર ઘટના?

ઘટના ડલાસ શહેરની છે. અહીંયા રહેતી 47 વર્ષીય મેરી હેરિસનનો તેના પતિ ડેક્સટર સાથે બિલાડીને ફટકારવા બાબતે ઝઘડો થયો હતો. ઝઘડો એટલી હદે વધી ગયો કે મેરીએ બંદૂક ઉઠાવી અને ગુસ્સામાં તેના પતિ પર ચલાવી દીધી હતી. ત્યાર બાદ ડેક્ટરસને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાં તેનું મોત થયું હતું. અહીં એક મહિના પહેલા રહેવા આવ્યા હતા

પાડોશીએ જણાવ્યું કે, મેરી અને તેના પતિ તેમના બે ટીનએજ બાળકો સાથે એક મહિના પહેલા જ આ ઘરમાં રહેવા માટે આવ્યા હતા. પાડોશમાં રહેતા કાર્લ ફિલિપે જણાવ્યું કે, તેઓ સારા માણસો હતા અને કોઈને પરેશાન કરતા નહોતા. જોકે, એક બિલાડી માટે પોતાના પતિને ગોળી મારવાની વાત બેવકૂફીથી ભરેલી છે.

