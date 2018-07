બ્રિટનની સ્કૂલોમાં સ્કર્ટ BAN કરવાની તૈયારી, સ્ટુડન્ટ્સને પહેરવું પડશે ફુલપેન્ટ

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ભારતમાં જ્યારે કોઈ સ્કૂલ સ્કર્ટ બેન કરવાની વાત કરે છે તો સમાજમાં તેનો ભારે વિરોધ થાય છે, પરંતુ આ વખતે ઈંગ્લેન્ડની સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓનાં સ્કર્ટ પહેરવા પર પ્રતિબંધ લગાવવાની તૈયારી છે. સ્કૂલની છોકરીઓ માટે યૂનિફોર્મ તરીકે સ્કર્ટનો વિકલ્પ ટૂંક સમયમાં પૂરો થઈ રહ્યો છે, કારણ કે, આખા બ્રિટનની મોટાભાગની સ્કૂલ લૈંગિક ભેદભાવ ઉપરાંત યૂનિફોર્મ નીતિ અપનાવી રહ્યું છે. યૂનિફોર્મ નીતિનાં વિશ્લેષણ અનુસાર, ઓછામાં ઓછી 40 સેકન્ડરી સ્કૂલોએ સ્કર્ટ પહેરવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે જ્યારે અન્ય સ્કૂલ પણ આ વિશે વિચાર કરી રહી છે. જોકે, સ્કૂલ ટ્રાન્સજેન્ડર લોકોની જરૂરિયાતને ધ્યામાં રાખવા માંગે છે એટલા માટે પણ દરેક માટે ટ્રાઉઝર નીતિને અપનાવાઈ રહી છે. સ્કૂલોએ એવા સમયે આ પગલા ભર્યા છે જ્યારે બ્રિટનની સરકાર દેશના જેન્ડર રિકગ્નિશન એક્ટ(જાતિ માન્યતા અધિનિયમ)માં ફેરફારના રસ્તે ટ્રાન્સજેન્ડર લોકોના અધિકારને સ્પષ્ટ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. ઈસ્ટ સસેક્સના લેવેસમાં પ્રોયરી સ્કૂલે ગત વર્ષે સ્કર્ટ પહેરવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો. સ્કૂલના જણાવ્યા અનુસાર, લોકો એ સવાલ કરતા હતા કે, છોકરા અને છોકરીઓ માટે યૂનિફોર્મ અલગ-અલગ શા માટે છે. સાથે જ તેમનું કહેવું હતું કે, ટ્રાન્સજેન્ડર વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાતનો પણ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ, કોપલેસ્ટન હાઈ સ્કૂલે સ્કર્ટને અસ્વીકાર્ય વસ્તુઓની યાદીમાં રાખી છે. તેમાં અન્ય વસ્તુઓ છે ચોંટેલા જીન્સ અને ચહેરા પર વેધન(વીંધવું). જ્યારે એક વ્યક્તિના કહેવાથી 918 લોકોએ કરી લીધી હતી આત્મહત્યા

