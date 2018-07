એક સમયે વેચતો હતો બર્ગર, આજે ભારતીય બન્યો 857 કરોડ રૂપિયાની સેલરી મેળવતો CEO

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ગાઝિયાબાદમાં જન્મેલા ભારતના નિકેશ અરોરા ટેક્નોલોજીની દુનિયામાં સૌથી વધારે સેલરી મેળવનારા CEO બની ગયા છે. તેઓ નેટવર્ક સિક્યોરિટી સોફ્ટવેર બનાવતી કંપની પાલો અલ્ટો નેટવર્કના નવા CEO બની ગયા છે. આ ટેક કંપનીમાં તેમણે માર્ક મિકલોકલીનની જગ્યા લીધી છે. માર્ક 2011થી અત્યાર સુધી CEO રહ્યા. એક રિપોર્ટ અનુસાર નિકેશ પહેલા ના સીઈઓ ટિમ કુક ટેક્નોલોજીની દુનિયામાં સૌથી વધારે સેલરી મેળવનારા CEO હતા. તેમનું વાર્ષિક પેકેજ 119 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 796 કરોડ રૂપિયા) છે. નિકેશનું શરૂઆતનું જીવન સંઘર્ષોથી ભરેલું

નિકેશનું શરૂઆતનું જીવન સંઘર્ષોથી ભરેલું હતું. એક ઈન્ટવ્યૂમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમને ઘણી કંપનીઓએ નોકરી આપવાનો ઈનકાર કરી દીધો હતો અને અમેરિકા જતી વખતે ઘરેથી માત્ર ત્રણ હજાર ડોલર મળ્યા હતા. અમેરિકામાં અભ્યાસ દરમિયાન તેમની પાસે ઘણા ઓછા પૈસા હતા. જેથી તેમણે ઘણી પાર્ટ ટાઈમ જોબ કરી. આ દરમિયાન તેમના લગ્ન પણ કરી દેવામાં આવ્યા. જેના કારણે આર્થિક કટોકટી વધી ગઈ. પાર્ટ ટાઈમ જોબમાં તેમણે બર્ગર કિંગના બર્ગર પણ વેચ્યા. આ ઉપરાંત ઘણી વાર ડોર સિક્યોરિટી ગાર્ડનું કામ પણ કર્યું. 450 કંપનીમાં જોબ માટે એપ્લાય કર્યું

અમેરિકન યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ પૂર્ણ થયા પહેલા નિકેશે 450 કંપનીમાં જોબ માટે લેટર મોકલ્યા. જોકે, માત્ર એક કંપનીથી તેમને ઓફર આવી હતી. ફિડેલિટી ઈન્વેસ્ટમેન્ટે તેમને 42 હજાર ડોલરની સેલરી પર જોબ ઓફર કરી હતી. નિકેશ કહે છે કે, ત્યારબાદ તેમણે પાછળ વળીને ક્યારેય ના જોયું અને આગળ વધતા ગયા. 2015માં તેમને ગ્લોબલ ઈન્ડિયનમાં શ્રેષ્ઠ કામ કરવા બદલ ઈટી કોર્પોરેટ સન્માનથી નવાજવામાં આવ્યા હતાં. નિકેશ વાયુસેના અધિકારીનો પુત્ર

નિકેશ એક વાયુસેના અધિકારીનો પુત્ર છે. તેમના પહેલા લગ્ન કિરણ સાથે થયા હતા અને તેનાથી એક પુત્રી છે. કિરણ સાથે ડિવોર્સ બાદ 2014માં તેમણે થાપર ગ્રુપની આયશા થાપર સાથે ઈટાલીમાં પંજાબી પરંપરા અનુસાર લગ્ન કર્યા હતાં. આ સમારોહમાં હોલિવૂડની ફેમસ સેલિબ્રિટી બ્રેડ પિટ અને એન્જેલિના જોલીએ હાજરી આપી હતી. વર્ષે 12.8 કરોડ ડોલર(અંદાજે 857 કરોડ રૂપિયા) સેલરી મળશે

નિકેશ અરોરા ગોલ્ફ રમવાના શોખિન છે. નિકેશ સોફ્ટ બેંક અને માં પણ કામ કરી ચૂક્યા છે. પાલો અલ્ટો નેટવર્કમાં તેમની સેલરી વર્ષે 12.8 કરોડ ડોલર(અંદાજે 857 કરોડ રૂપિયા) હશે. પાલો અલ્ટો સાઈબર સિક્યોરિટી કંપની છે. ટેક્નોલોજી સેક્ટરમાં નિકેશનું લાંબુ કેરિયર રહ્યું છે

