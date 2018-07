'એક રાતના બદલે પાર્ટીમાં પદ', ઈમરાન ખાન પર પૂર્વ પત્નીનો ગંભીર આરોપ

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પાકિસ્તાનના ક્રિકેટરમાંથી રાજનેતા બનેલા ઈમરાન ખાનની પૂર્વ પત્ની રેહમ ખાનને ચાર લોકોએ કાનૂની નોટિસ મોકલી છે. નોટિસ મોકલનારામાં પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ખેલાડી વસીમ અકરમનું પણ નામ છે. રેહમ ખાન પર આરોપ છે કે, તેણે પોતાના આવનારા પુસ્તકમાં આ બધાની સેક્સ લાઈફ વિશે સનસનીખેજ ખુલાસા કર્યા છે. આત્મકથામાં બદનામ કરવાનો દાવો

નોટિસ મોકલનારામાં રેહમ ખાનનો પહેલો પતિ ઈઝાઝ રહેમાન, ક્રિકેટ ખેલાડી વસીમ અકરમ, બ્રિટનના બિઝનેસમેન સૈયદ ઝુલ્ફિકાર બુખારી અને ઈમરાન ખાનની પાર્ટી પાકિસ્તાન તહરીક એ ઈન્સાફના મીડિયા સમન્વયક અનિલા ખ્વાજા સામેલ છે. આ બધાએ દાવો કર્યો છે કે, રેહમ ખાને પોતાની આત્મકથામાં તેમને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, તાજેતરમાં એક આત્મકથા પાંડુલિપિ ઓનલાઈન લીક થઈ હતી. બદનામ કરવાના ઈરાદાથી લખ્યું પુસ્તક

આવનારા પુસ્તક રેહમ ખાનમાં કથિત રીતે ઘણી સેલિબ્રિટીઝ સાથે રેહમના સંપર્કો અને ઈમરાન ખાન સાથે તેના નિકાહ અને પછી 15 મહિના બાદ ડિવોર્સ વિશે પણ વાત કરવામાં આવી છે. ગત 30 મેના રોજ રેહમ ખાનને લંડનની કાનૂની ફર્મમાં કેસ પહેલા માનહાનિનો દાવો કરતી કાનૂની નોટિસ મોકલાઈ છે. નોટિસમાં દાવો કરાયો છે કે, તેની પ્રકાશિત થનારી બુકની સામગ્રી નોટિસ આપનારા પ્રત્યે દુર્ભાવનાપૂર્ણ, ખોટી, અત્યંત ભ્રામક, અવિવેકી, અમાનવીય, તકલીફ આપનારી, પૂર્વગ્રહથી ભરેલી છે. હાનિકારક, અપમાનજનક અને બદનામ કરવાના ઈરાદા સાથે લખવામાં આવી છે. વસીમ અકરમ પર લગાવ્યો આરોપ

નોટિસમાં રેહમ ખાનના કથિત પુસ્તકનું કથિત રીતે લીક થયેલા કેટલાક અત્યંત ગંભીર અને સંવેદનશીલ વાતોનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે. આ વાતો વસીમ અકરમ અને બાકી ત્રણ અન્ય લોકો વિરુદ્ધ કથિત રીતે લખેલી છે. લીક થયેલા પુસ્તકની પાંડુલિપીના પેજ 402 અને 572 પર રેહમ ખાને આરોપ લગાવ્યો છે કે, વસીમ અકરમે પોતાની યૌન કલ્પનાને પૂરી કરવા માટે પોતીની મરી ચૂકેલી પત્નીને એક અશ્વેત વ્યક્તિ સાથે સેક્સ કરવા માટે મજબૂર કર્યો. રેહમ પ્રમાણે વસીમ અકરમ ખુદ તેને પોતાની પત્ની સાથે સેક્સ કરતા જોઈ રહ્યો હતો. વસીમ અકરમ આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે ફેમસ પૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ખેલાડી અને મીડિયા હસ્તી છે. તેને ક્રિકેટ નિષ્ણાત અને ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં સૌથી સારી ટેસ્ટ મેચોના ઝડપી બોલર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઈમરાન ખાન વિશે કહી વાત

રેહમના કથિત પુસ્તકના પાના નંબર 465 પર ઉલ્લેખ છે કે, ઈમરાન ખાને લંડનમાં રહેતા સાથી બુખારીએ તેના માટે ઘણા ગંદા કામો કર્યા છે. રેહમનો આરોપ છે કે, બુખારીએ લંડનમાં ઈમરાન ખાન સાથે સંબંધ બનાવ્યા બાદ ગર્ભવતી થયેલી એક છોકરીનો ગર્ભપાત કરાવવાની વ્યવસ્થા કરાવી હતી. નોટિસ પ્રમાણે, રેહમ ખાન તેના પુસ્તકમાં અનિલા ખ્વાજા પર ઈમરાન ખાન સાથે ગેરકાયદે શારીરિક સંબંધ રાખવા અને તેના પર જરૂરિયાતથી વધારે નિયંત્રણ રાખવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. પોતાના કથિત પુસ્તકની પાંડુલિપિમાં રેહમે અનિલાને ઈમરાન ખાનના હરમની સરદાર કહી છે.

