4 લોકોએ કરી'તી Twitterની સ્થાપના, વાંચો શું હતી વિશ્વની સૌથી પહેલી Tweet

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વિશ્વની સૌથી લોકપ્રિય માઈક્રો બ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર આજે તેની સ્થાપનાનાં 12 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહી છે. 21 માર્ચ, 2006ના રોજ ચાર લોકોએ તેની સ્થાપના કરીને ઓનલાઈન સંવાદમાં ક્રાંતિ લાવી દીધી. આ સાઈટે લોકોને પોતાની વાત 140 અક્ષરોમાં સમેટવાની કળા શીખવાડી. આટલા વર્ષોમાં ઘણી સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઈટ સામે આવી, પરંતુ ટ્વિટરની લોકપ્રિયતા આજે પણ યથાવત છે. ખાસકરીને દુનિયાના નામચીન લોકો આ સાઈટ દ્વારા પોતાની વાત બધાની સામે રાખે છે.

સાન ફ્રાન્ માં છે હેડ ઓફિસ



જેક ડોર્સી, નોહ ગ્લાસ, બિઝ સ્ટોન, અને ઇવાન વિલિયમ્સે ટ્વિટરની સ્થાપના કરી. 15 જુલાઈ, 2006ના રોજ સત્તાવાર રીતે તેને લોન્ચ કરવામાં આવી. તેની હેડઓફિસ અમેરિકાના સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં છે. તેના લોગોમાં રહેલી પક્ષીનું નામ લેરી છે. અમેરિકાના બાસ્કેટબોલ ખેલાડી લેરી બર્ડ પર તેને નામ આપવામાં આવ્યું છે.

શરૂઆતમાં તેના ઘણા નામ વિચારવામાં આવ્યા પરંતુ ચારેય સંસ્થાપકોની સંમતી બની નઈ. બાદમાં તેમને ટ્વિટર શબ્દ મળ્યો. તેનો અર્થ થાય છે પક્ષીઓનો કલકલાટ. બીજો અર્થ હતો માહિતીનો વરસાદ.

22 માર્ચ, 2006 - ટ્વિટરના સહ-સંસ્થાપક જેક ડોર્સીએ સૌથી પહેલું ટ્વિટ કર્યું. તેમણે લખ્યું, 'Just setting up my twitter'

