હોંગકોંગમાં જેટલો ભાવ પાર્કિંગનો છે, એટલામાં તો ભારતમાં આખું ફાર્મ હાઉસ ખરીદી શકાય

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ હોંગકોંગમાં પાર્કિંગની જગ્યા એટલામાં વેચાઈ કે એટલા રૂપિયમાં ભારતના મોટાભાગના શહેરમાં ફાર્મ હાઉસ આવી જાય. આ પાર્કિંગ સ્લોટ 7 લાખ 60 હજાર ડોલર(અંદાજે 5 કરોડ રૂપિયા)માં વેચાયો છે. જે હવે દુનિયામાં સૌથી મોંઘો પાર્કિંગ સ્લોટ બની ગયો છે. 80 કરોડ સુધી છે ફ્લેટના ભાવ - સાઉથ ચાઈના મોર્નિંગ પોસ્ટ પ્રમાણે, આ પાર્કિંગ સ્લોટ હોંગકોંગના કોવલૂન જિલ્લામાં વેચાયો છે. પાર્કિંગ સ્લોટ અહીંના અલ્ટિમા એપાર્ટમેન્ટમાં છે. તેના માલિકે ગત વર્ષે સપ્ટેમ્બમાં તેને લગભગ 3 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો.

- ઉલ્લેખનીય છે કે, આ એપાર્ટમેન્ટમાં એક-એક ફ્લેટનો ભાવ 80 કરોડ રૂપિયા છે. 5 કરોડમાં વેચાયેલો પાર્કિંગ સ્લોટ 16 બાય 8 ફૂટનો છે.

- અલ્ટિમાં એપાર્ટમેન્ટ એકદમ પોશ વિસ્તારમાં છે. અહીંયા 527 ફ્લેટ છે પરંતુ પાર્કિંગ સ્લોટ માત્ર 370 છે. એ પણ એક કારણ છે કે, અહીંયા પાર્કિંગ માટે ભારે કિંમત ચૂકવવી પડે છે. પ્રોપર્ટીના ભાવ હોંગકોંગમાં સૌથી વધારે

- આ પહેલા પણ દુનિયાની સૌથી મોંઘુ પાર્કિંગ હોંગકોંમાં જ વેચાયું હતું. ગત વર્ષે સાઈ યિંગ પુન વિસ્તારમાં એક પાર્કિંગની જગ્યા 4.5 કરોડ રૂપિયામાં વેચાયું હતું.

- ઉલ્લેખનીય છે કે, હોંગકોંગમાં પ્રોપર્ટીના ભાવ આસમાને છે. છેલ્લા સાત વર્ષથી હોંગકોંગ પ્રોપર્ટીની કિંમતોના મામલે દુનિયામાં નંબર 1 રહ્યું છે.

- ગત વર્ષે નવેમ્બરમાં એક વ્યક્તિએ અહીંયા અંદાજે 1 હજાર કરોડમાં બે એપાર્ટમેન્ટ ખરીદ્યા હતા.

Parking space bought nearly 5 crore Rs in hong kong click here to rad more