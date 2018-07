હાથમોજાં વગર બ્રિટનની મહારાણીનો શાહી પોશાક અધૂરો, 70 વર્ષથી એક જ કંપની બનાવે છે ગ્લવ્સ

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બ્રિટનની મહારાણી ક્વીન એલિઝાબેથને આપણે અનેક કાર્યક્રમોમાં જોયા હશે. તેમના પ્રશંસકોને હાથ હલાવીને અભિવાદન કરતા એલીઝાબેથના હાથમોજાં તેમના ફેશન સ્ટેટમેન્ટનો અભિન્ન ભાગ રહ્યા છે. હાથમોજાં વગર તેમનો શાહી પોશાક પૂરો થતો નથી. એટલા માટે એ જ્યાં પણ જાય છે, લગભગ હાથમોજાં પહેરીને જ જાય છે. આટલું જ નહીં તેમના પર્સમાં પણ હાથમોજાંની બે-ત્રણ એક્સ્ટ્રા જોડી પડી રહે છે. 70 વર્ષથી એક જ કંપની મહારાણીના હાથમોજાં બનાવે છે કોર્નેલિયા જેમ્સ છેલ્લા 70 વર્ષથી મહારાણીના હાથમોજાં બનાવી રહી છે. 1970માં તેમને આ કામ માટે રોયલ વોરન્ટ પણ મળ્યો હતો. સવાલ થાય છે કે મહારાણી દરેક જાહેર આયોજનોમાં હાથમોજાં પહેરીને શા માટે નીકળે છે. આ વાત રીડર્સ ડાઈજેસ્ટ નામની પત્રિકાએ કોર્નેલિયા જેમ્સની પુત્રી અને કંપનીની ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર જેનેવિયવે જેમ્સ સાથે વાત કરી હતી. તેણે કહ્યું હતું કે ગ્લવ્સ તેમને માટી અને કીટાણુથી સુરક્ષા આપે છે. મહારાણીને પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન કેટલાય લોકો સાથે હાથ મિલાવવાનો હોય છે. આ દરમિયાન સુરક્ષા અને સ્વચ્છતાને જોતા આ હાથમોજાં સુરક્ષા કવચનું કામ કરે છે. હેન્ડબેગમાં બેથી ત્રણ જોડી રાખે છે ગ્લવ્સ

જેમ્સે કહ્યું હતું કે તેમની હેન્ડબેગમાં બેથી ત્રણ જોડી વધારાના ગ્લવ્સ હોય છે. જેનેવિયવ જેમ્સ પ્રમાણે, જ્યારે આ બે હાથમોજાં ખરાબ થઈ જાય છે તો 10 હજાર રૂપિયાની કિંમતના આ ગ્લવ્સ મહારાણી ફરીથી સાફ કરાવે છે. તેમણે કહ્યું કે આ હાથમોજાં એક ફેશન પર્પઝ પણ છે. આગળ વાત કરતા કહ્યું હતું કે માની લો કે તમે મહારાણી છો, અને તમે હાથ મિલાવી રહ્યા છો, તમે નથી ઈચ્છતા કે, તમારા હાથ પણ દેખાય, આ ગ્લવ્સ હાથની અંદર સુધી જાય છે અને જ્યારે તમે કોઈની નજીક જાવ છો તો તમારા હાથ નથી દેખાતા. સ્વિટ્ઝરલેન્ડથી આવે છે હાથમોજાંનું કાપડઃ

વધુમાં ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર જેનેવિયવે જેમ્સે કહ્યું હતું કે વર્ષોથી મહારાણીના હાથમોજાં કોટનમાંથી બનાવતા હતા, પરંતુ તાજેતરમાં રાણીએ કહ્યું હતું કે તેમને થોડા વજનમાં હલકા હોય તે કપડાંની બનાવટના હાથમોજાં જોઈએ છીએ. ત્યારબાદ કંપનીએ સ્વિટ્ઝરલેન્ડથી કોટન જર્સી મંગાવી. આ ગ્લવ્સ બનાવવામાં 45 મિનિટથી એક કલાક જેટલો સમય લાગે છે.

