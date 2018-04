સપનામાં નહીં વિચાર્યું હોય કે ચોરીમાં આવું પણ થાય!

- ઘરફોડી કરવાના ઇરાદે આવ્યા બે ચોર

- બંને ચોરના હાથમાં ઈંટ હતી

- એક ચોરે ઘરની બારી પર ઈંટ દ્વારા અટેક કર્યો

- પાછળથી બીજા ચોરે પણ ઈંટનો ઘા કર્યો

- તે ઈંટ સીધી પહેલાં ચોરના માથામાં વાગી અને તે ત્યાં જ ઢળી પડ્યો

- નીચે પડેલા ચોરને બીજો ચોર ઘસડીને લઇ ગયો

- લૂંટના ઇરાદે આવેલા બંને ચોરોની હાલત ખરાબ થઇ

- આ આખી ઘટના સાંઘાઇની છે

- સાંઘાઇ પોલીસે આ સીસીટીવી ફૂટેજ બહાર પાડ્યા છે

Two thieves who were wanted for robbery A Burglar Throws a Brick That Accidentally Hits His Buddy in the Head two men late at night holding bricks shop hit accidentally injured teammates