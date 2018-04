ડૉગીએ દત્તક લીધું વાંદરાનું બચ્ચું

દરેક વ્યક્તિને એક સારા અને સાચા મિત્રની જરૂર હોય છે

કૂતરી અને વાંદરો આ બે ી વચ્ચે ક્યારેય મિત્રતા જોઈ છે?

આ બંને પ્રાણીની પ્રકૃતિ એકમેકથી વિરુદ્ધ છે, છતાં પણ બંને સારા મિત્રો છે

આ કૂતરી અને વાંદરો કોલમ્બિયાનાં છે

થોડા સમય પહેલાં આ કૂતરીનાં પાંચ ગલૂડિયાં મૃત્યુ પામ્યાં હતાં

ત્યારબાદ આ શોકગ્રસ્ત કૂતરીની મિત્રતા આ વાંદરા સાથે થઈ

આ વાંદરો કેપુચિન પ્રજાતિનો છે - આ વાંદરાનો જન્મ એક વીક પહેલા જ થયો છે

શ્વાનનાં ગલૂડિયાં મૃત્યુ પામ્યાં બાદ આ ડૉગીએ આ વાંદરાને દત્તક લીધો છે

વાંદરો આ ડૉગીની પીઠ ઉપર ચઢીને રોજ મોજ-મસ્તી કરે છે

આ બંને પ્રાણી હંમેશાં એક-બીજા સાથે રહે છે

Daggy adopted child of the monkey The baby monkey was introduced to the dog in a bid to lift its spirits, as well as to give the monkey someone to rear it