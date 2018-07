ગ્વાટેમાલાઃ 700 ડિગ્રી ગરમ લાવાની રાખમાંથી જીવતી મળી આવી માસૂમ બાળકી

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પેસિફિક 'રિંગ ઓફ ફાયર'ની નજીકના દેશ ગ્વાટેમાલામાં લાંબા સમયથી સક્રિય જ્વાળામુખી 'વોલ્કન ડે ફુગો' કે 'આગના જ્વાળામુખી'માં વિસ્ફોટથી ઘણા લોકોના મોત થયા છે. ત્યારે આ દરમિયાન એક ઘટનાએ 'જેને રામ રાખે એને કોણ ચાખે' કહેવતને સાચી સાબિત કરી દીધી છે. રાખ થયેલા ઘરમાં બાળકી જીવતી દેખાઈ

એક વેબ પોર્ટલના અહેવાલ અનુસાર, ગ્વાટેમાલામાં જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ બાદ વિસ્તારમાં જ્વાળામુખીની રાખ ફેલાઈ ગઈ હતી. તેની ઝપેટમાં એક ઘર પણ આવી ગયું હતું, જે સંપૂર્ણ રીતે રાખ થઈ ચૂક્યું હતું. ત્યારે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન દરમિયાન પોલીસ ઓફિસરને આ ઘરમાં બાળકી જીવતી દેખાઈ. જોકે, આ ઘર સુધી પહોંચવું સરળ નહોતું. પોલીસ ઓફિસર સીડીના સહારે ઘર સુધી ગમે તેમ પહોંચી ગયો. પોલીસ બાળકીને તેડીને બહાર લાવ્યો

પોલીસે બહાદુરી બતાવતા બાળકીને ઘરમાંથી જીવતી કાઢવામાં સફળતા મેળવી. આ રેસ્ક્યૂ ઓપરેશનમાં ચમત્કારની વાત એ હતી કે, આખું ઘર રાખથી ઢંકાયેલું હતું, પરંતુ બાળકીની ઉપર સહેજ પણ રાખ પડેલી મળી નહોતી અને તેને સારા કપડાં પહેરેલી સ્થિતિમાં જ પોલીસ ઓફિસર તેડીને બહાર લાવ્યો. ઉલ્લેખનીય છે કે, નેપાળમાં આવેલા ભૂકંપ દરમિયાન પણ એક બાળક 22 કલાક બાદ કાટમાળ નીચે જીવતું મળી આવ્યું હતું. જ્વાળામુખી વિસ્ફોટથી અત્યાર સુધી 65 લોકોના મોત

રવિવારની સાંજે થયેલા આ જ્વાળામુખી વિસ્ફોટથી અત્યાર સુધી 65 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે અને હજારો લોકો બેઘર બની ગયા છે. ગ્વાટેમાલાનો જ્વાળામુખી ફાટ્યા બાદ હજારો પરિવારોને જિંદગીભરનુ દુઃખ મળ્યું છે.

Guatemala volcano megical moment baby is rescued from ash covered home click here to read more