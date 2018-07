ચીનમાં બની રહી છે દુનિયાની સૌથી ઊંચી ઈમારત, 51 હજાર કરોડથી વધુ રૂપિયાનું રોકાણ

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ચીની શહેરોમાં દુનિયાની કેટલીક સૌથી ઊંચી ગગનચુંબી ઈમારતો છે. તેમાંથી શેનઝેનમાં 1965 ફૂટ ઊંચું પિંગ એન ફાઈનાન્સ સેન્ટર, ગુઆંગજોમાં 1739 ફૂટ ઊંચું સીટીએફ ફાઈનાન્સ સેન્ટર અને બેઈઝિંગમાં 1732 ફૂંટ ઊંચો ચાઈન જુન ટાવર સામેલ છે. દુબઈ વન ટાવર પણ બાંધકામ હેઠળ

તાજેતરમાં જ શેનઝેનમાં શિમાઓ શેનઝેન-હોંગકોંગ ઈન્ટરનેશનલ સેન્ટરનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ થયું છે. વર્ષ 2024માં બન્યા બાદ આ 2191 ફૂંટ ઊંચાઈની સાથે દુનિયાની બીજી સૌથી ઊંચી ઈમારત બની શકે છે. આ સાથે જ દુબઈ વન ટાવર પણ બાંધકામ હેઠળ છે. બન્ને ઊંચી ઈમારતો 2073 ફૂટ ઊંચા શાંઘાઇ ટાવરથી પણ મોટી હશે, જેના નામે હાલમાં દુનિયાની બીજી સૌથી ઊંચી ઈમારતનો ખિતાબ છે. 7.5 અબજ ડોલરનું રોકાણ

શેનઝેન-હોંગકોંગ ઈન્ટરનેશનલ સેન્ટરના ડેવલપર શિમાઓ ગ્રુપે અત્યાર સુધી ઈમારતની ડિઝાઈન વિશે જાણકારી આપી નથી, પરંતુ ચાઈના ડેલીના રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે, કંપની આ પરિયોજનમાં 7.5 અબજ ડોલર(51 હજાર કરોડથી વધુ રૂપિયા)નું રોકાણ કરશે. તેમાં 3.4 લાખ ચોરસ ફૂટથી વધારેનો ફ્લોર સર્ફેસ એરિયા હશે. ટાવરમાં હશે આટલી સુવિધા

ટાવર એક મોટા પરિસરનો ભાગ હશે, જેમાં શેનઝેનના લોંગગેંગ જિલ્લાના એપાર્ટમેન્ટ, કાર્યાલય, સ્ટાર્ટઅપ ઈનક્યૂબેટર, હોટલ, શોપિંગ સેન્ટર, ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ અને કન્વેન્શન સેન્ટર સામેલ હશે. આ પ્રકારની પરિયોજના શહેરીકરણનું ચલણ આવ્યા બાદ વર્ષ 1979માં શરૂ થઈ હતી. ત્યારે ચીને મૂડીવાદ અને વિદેશી રોકાણ માટે પોતાના દરવાજા ખોલ્યા હતા. એક સમયે 30 હજાર લોકોનો રહેણાક વિસ્તાર હતો

શેનઝેન પહેલા માત્ર 30 હજાર લોકોનો રહેણાક વિસ્તાર હતો, જ્યાં સામાન્ય રીતે ગરીબ માછલી પકડનારો સમુદાય રહેતો હતો. પરંતુ, મૂડીવાદ બાદ આ પહેલું શહેર બન્યું, જેણે ઝડપથી વિકાસ કરવાનું શરૂ કર્યું. ત્યારથી આ શહેર ચીનના સૌથી મોટા ટેક્નિકલ કેન્દ્રો અને ઉચ્ચ વૃદ્ધિના વિકાસના કેન્દ્રોમાં સામેલ થઈ ગયું છે. વર્ષ 2017માં શેનઝેનમાં દુનિયાના અન્ય કોઈ શહેરની સરખામણીમાં વધારે ગગનચુંબી ઈમારતો બની છે. એક અનુમાન પ્રમાણે, શેનઝેનની વસ્તી હવે 1.25 કરોડથી વધારે છે અને હવે આ સૌથી ઝડપથી વધતી મેગાસિટીમાંથી એક છે.

