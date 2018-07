રસ્તો ઓળંગતા વૃદ્ધ કાકાને પોલીસે ખભા પર બેસાડી કરાવ્યો રોડ ક્રોસ

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ચીનના સિચુઆન પ્રાંતમાં મિયાત્યાન્ગ વિસ્તારના એક ભરચક ટ્રાફિક સિગ્નલ પર સોમવારે(ચાર જૂન) એક હૃદયસ્પર્શી ઘટના જોવા મળી હતી, જેનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા યુઝર્સ ખુશ થઈ ગયા હતાં. કાકા ધીમે ધીમે કરે છે રસ્તો ક્રોસઃ

વીડિયોમાં કેટલાક લોકો સિગ્નલ પાસેના ઝીબ્રા-ક્રોસિંગ પર ચાલી રહ્યા છે અને તેમાં એક વૃદ્ધ કાકા લાકડીના ટેકે ધીમે-ધીમે ડગલાં માંડી રહ્યા છે. બીજાં બધા જ રાહદારો રોડ ક્રોસ કરી લે છે પણ કાકા ખૂબ જ ધીમી ગતિએ અને માંડ-માંડ સંતુલન જાળવીને ચાલતા હોવાનું દેખાય છે. રોડના સિગ્નલ પર ભારે ટ્રાફિક હોવા છતાં તમામ વાહનો હોર્ન વગાડયા વિના શાંતિથી તેઓ પસાર થઈ જાય તેની રાહ જોવે છે. પોલીસમેન કર્યું આ કામઃ

આ દ્રશ્ય જોવું એ કોઇ પણને બહુ જ સારું લાગે. જોકે, અંતે શું થયું તે વિશે કહેવાનું બાકી છે. કાકાને ચાલવામાં મહેનત કરતાં જોઇને ચાર રસ્તા પર ફરજ બજાવી રહેલો પોલીસમેન દોડી આવે છે અને કાકાને પોતાની પીઠ પર તેડી લે છે અને રોડ ક્રોસ કરાવી આપે છે. ટ્રાફિક સિગ્નલ પર લાગેલા સિક્યોરિટી કેમેરામાં આ આખી ઘટના કેદ થઇ છે. ટ્રાફિક પોલીસે આ વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં શૅર કર્યો હતો. વૃદ્ધ કાકાને મદદ કરનારા કીન વેજી નામના પોલીસમેનના સોશિયલ મીડિયામાં ચારે બાજુથી ભરપૂર વખાણ થઈ રહ્યા છે.

Chinese traffic police carries elder man who cross busy road slowly click here to read more