આ ટેણીયાની ટણી જોઈને તમે પણ રહી જશો દંગ

અમદાવાદઃઆ ટેણીયાની ટણી જુઓ ટેણીયો પોતાની મમ્મી સાથે રમી રહ્યો છે.એક પક્ષીને આવીને તેની મમ્મીના હાથ પર બેસે છે.હાથમાં રહેલ ચણ મોંઢામાં પકડે છે.પક્ષી ઉડે તે પહેલા ટેણીયો તેને ગળામાંથી પકડે છે.પક્ષીના મોંઢામાંથી ખાવાનું કાઢી પોતે ખાઈ જાય છે.આ વીડિયો જોઈને લાગતું કે કોઈની તાકાત છે ટેણી પાસેથી કશું ઝૂંટવી શકે.

Look at this kid is playing with her mom. A bird comes and sits on her mom s hand. The chest in her hand captures it in the mouth. Before the bird flies, the monkey catches her from the throat. The bird eats out of the mouth and eats itself. This video Seeing that someone has the power to tie anything from the stew.