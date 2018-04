1 વર્ષી બાળકીને ગાંજો પીવડાવતી હતી આ મા, જુઓ વીડિયો

ફેસબુક પર એક 1 વર્ષની બાળકીનો ધુમ્રપાન કરતો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.આ વીડિયોના દર્શ્યો જોઈને તમે દંગ રહી જશો. આ વીડિયોમાં એક માતા તેની એક વર્ષની દીકરીને ગાંજો પીવડાવી રહી છે.વીડિયોમાં દેખાતી બાળકી અમેરિકાના કેરોલિનાની છે. બ્રાયના લોફ્ટન મહિલા વીડિયોમાં પોતાની 1 વર્ષની બાળકીને ગાંજો પીવડાવી રહી છે. બાળકીને ગાંજો પીવડાવતો આ વીડિયો હાલ સોશ્યલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ફેસબુક પર આ વીડિયોને લઈને લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ન્યૂયોર્કના એક યૂઝરે કેટલાક બીજા યૂઝર્સ સાથે મળી મહિલા વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરી હતી. જેના કારણે સ્થાનિક પોલીસે તાત્કાલિક ધોરણે આ મહિલાની ધરપકડ કરી લીધી હતી. મહિલા વિરુદ્ધ ચાઈલ્ડ અબ્યૂઝ અને કેફી પદાર્થ રાખવાનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ આ મહિલા જેલના સળિયા ગણી રહી છે જ્યારે બીજી તરફ.તેની 1 વર્ષની બાળકીને બાળ સંરક્ષણ કેન્દ્રમાં મોકલી દેવમાં આવી છે

