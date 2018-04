દૂધ ભરેલી વાન પલટી જતા રસ્તા પર ઢોળાયું દૂધ, પછી સળગી ઊઠી વાન

આ વીડિયો ઉક્રેનનો છે.વીડિયોમાં દૂધથી ભરેલો એક ટ્રક અચાનક પલટી ખાઈ જાય છે. પલટી ખાતાની સાથે જ ટ્રકમાંથી બધું જ દૂધ રોડ પર ઢળી જાય છે. જેના કારણે ટ્રકમાં અચાનક આગ લાગી જાય છે. આ ઘટનામાં ડ્રાઈવરનો ચહેરો અને હાથ ગંભીર રીતે દાઝી જાય છે. જેના કારણે તેને તરત જ નજીકના હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવે છે. જોકે ડ્રાઈવરની કિસ્મત સારી હતી કે તેનો જીવ બચી ગયો હતો.બીજી તરફ ટ્રકમાંથી ઢોળાયેલું દૂધ રોડ પર દૂર સુધી ફેલાઈ ગયું હતું

