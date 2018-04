નબળા હ્રદયવાળા 'કોબ્રા ગોલ્ડ' ટ્રેનિંગનો વીડિયો ના જુએ!

કોઇપણ દેશની તાકાત તેની સેના પરથી લગાવી શકાય છે. ભારત હોય કે બીજો કોઇ દેશ તેની સેનાએ મજબૂત હોવું ખૂબ જરૂરી છે. થાઇલેન્ડના છોનબુરી પ્રાંતમાં ખૂબ જ અજીબોગરીબ ડ્રીલ થઈ રહી છે. આ ડ્રીલને 'કોબ્રા ગોલ્ડ મિલિટરી એક્સરસાઇઝ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દર વર્ષે થાઇલેન્ડ મરીન આ ડ્રીલનું આયોજન કરે છે.

US and Thai marines slurped snake blood and ate scorpions in a jungle survival programme on Monday