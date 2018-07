રિઆલિટી શૉમાં આ ઈન્ડિયન જાદૂગરે મોતને આપી મ્હાત, અમેરિકનોના ઉડી ગયા હોંશ



અમેરિકના લોકપ્રિય શો 'અમેરિકાસ ગોટ ટેલેન્ટ'માં ભારતીય મૂળનો જાદૂગર ડેમિયન આદિત્ય પહોંચ્યો હતો. મૂળ ભારતનો આદિત્ય પોતાની પત્ની સાથે ઈન્ડોનેશિયામાં રહે છે. આ શોમાં પોતાના કરતબથી આદિત્યે જજીસ સહિત તમામ લોકોના હોશ ઉડાવી દીધા હતા. આદિત્યે પોતાના હાથ,પગ, અને ગળાને બાંધી દીધા હોવા છતા મોતના મોઢામાંથી બચી ગયો. સોશિયલ મીડિયા પર આ વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

