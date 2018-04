ફેસબુકમાં લાખો લોકોની સામે ગોળીથી યુવકનું માથું વીંધાઈ ગયું

આજે જેને જુઓ તે ફેસબુક અને વોટ્સએપ પર ચોંટેલું હોય છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને યુવાનોમાં ફેસબુક લાઈવનું જોરદાર વળગણ છે. થોડા સમય પહેલા સોશ્યલ મીડિયા પર ફેસબુક લાઈવનો વીડિયો ફરી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં એક યુવતી ફેસબુક લાઈવમાં એક યુવાનને માથાનાં ભાગમાં ગોળી મારી દે છે. આ સમગ્ર ઘટના ફેસબુક લાઈવ દરમિયાન બની હોવાથી હજારોની સંખ્યમાં આ વીડિયો લોકોએ લાઈવ જોયો હતો. આ યુવાન બે બાળકોનો પિતા છે અને હાલ હોસ્પિટલમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે. ઘટના પછી તરત જ પોલીસે યુવતિની કરી ધરપકડ કરી લીધી છે.

