ફ્લોરિડા બ્રિજ અકસ્માતમાં સામે આવ્યો નવો વીડિયો, નજારો જોઈને રહી જશો દંગ

થોડા સમય પહેલા અમેરિકાના ફ્લોરિડામાં એક ફૂટઓવર બ્રિજ પડી જવાથી.10 લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો અને બીજા અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતાં. આ અકસ્માતને લઈને હવે એક નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. અત્યાર સુધી સામે આવેલા વીડિયોમાંથી આ વીડિયોનાં ફૂટેઝ સૌથી ભયાનક છે. વીડિયોમાં બ્રિજ કેવી રીતે પડ્યો અને તેની નીચે કેવી રીતે ગાડીઓ દાટાઈ તે દેખાઈ રહ્યું છે. આ વીડિયો બ્રિજની નીચેથી પસાર થઈ રહેલી એક કારમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. હાલ આ વીડિયો સોશ્યલ મીડિયા પર આગની જેમ ફેલાઈ ગયો છે. આ ઘટના પછી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટ્વિટ કરીને દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ હતું. આ અકસ્માતમાં 8 જેટલી ગાડીઓ બ્રિજ નીચે દબાઈ ગઈ હતી. આ બ્રિજનું વજન 950 ટન હતું અને તેની લંબાઈ 174 ફૂટ હતી. આ બ્રિજને 92 કરોડ રૂપિયાનાં ખર્ચે બનાવમાં આવ્યો હતો. તેને વર્ષ 2019 સુધીમાં લોકો સમક્ષ ખુલ્લો મુકવાનો હતો

