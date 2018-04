એક સાથે 34 પેસેન્જર્સ ચઢી ગયા ખોટી ફ્લાઈટમાં, પછી થઈ જોવા જેવી

'જાતે થે જાપના પહોંચ ગયે ચીન' આ ગીતતો તમે સાંભળ્યું જ હશે. કંઈક આવી જ ઘટના બની સ્વિડનની એક ફ્લાઈટમાં સફર કરી રહેલા 34 પેસેન્જર્સ સાથે. સ્વિડનની જાણીતી એરલાઈન્સ કંપની નેક્સટ જેટ સાથે અનોખી ઘટના બની હતી. થોડા સમય પહેલા સ્વિડનનાં સન્ડ્સવિલાથી ગોથેનબર્ગ જવા માટે . 34 જેટલા પેસેન્જર્સ નેક્સટ જેટની ફ્લાઈટમાં બેઠા હતાં. પરંતુ જ્યારે તેમનું પ્લેન લેન્ડ થયું તો તેમને ખબર પડી કે તેઓ ગોથેનબર્ગની જગ્યાએ સ્વિડનનાં લુલેઆ ખાતે પહોંચી ગયા હતા. લુલેઆ ગોથેનબર્ગની બિલકુલ ઓપોઝિટ દિશામાં 960 કિલોમિટર દૂર આવલું શહરે છે. જોકે તેમાં પેસેન્જરનો નહીં પરંતુ એરલાઈન્સ કંપનીનો વાંક હતો. વાત એમાં એમ હતી કે સન્ડ્સવિલાથી ગોથેનબર્ગ જતી ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ હતી. એરલાઈન્સે ફ્લાઈટ કેન્સલ થવા બાબતે પેસેન્જર્સનું ધ્યાન નહોતું દોર્યુ. પેસેન્જરને ભૂલથી એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમની ફ્લાઈટ 5ની જગ્યા 8 વાગે છે. બીજી તરફ 8 વાગ્યાની ફ્લાઈટ સન્ડ્સવિલાથી લુલેઆ ખાતે જવાની હતી. જેનાં કારણે તમામ 34 પેસેન્જર્સ આ ફ્લાઈટમાં ભૂલથી બેસી ગયા હતા. પરંતુ જ્યારે તેઓ લુલેઆ પહોંચ્યા ત્યારે તેમને ખબર પડી કે તેઓ ખોટી જગ્યાએ આવી ગયા છે. જે પછી આ તમામ પેસેન્જરને ત્યાં હોટલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. તેમજ બીજે દિવસે ગોથેનબર્ગ માટેની ફ્લાઈટની વ્યવસ્થા કરી આપી હતી.આ તમામ ખર્ચ એરલાઈન્સ કંપનીએ ઉપાડ્યો હતો

34 passengers, Nextjet Airlines, Sundsvall in central Sweden, Gothenburg, Luleå, પેસેન્જર્સ, નેક્સટજેટ એરલાઈન્સ, સ્વિડન, ગોથેનબર્ગ, લુલેઆ 34 Passengers Board In To the Wrong Plane, Fly to Wrong City