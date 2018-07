નોર્થ કોરિયા પરમાણુ પરીક્ષણ બંધ કરશે, તો પ્રતિબંધ હટાવશે US: ટ્રમ્પ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સિંગાપોરમાં આજે પ્રેસિડન્ટ ટ્રમ્પ અને સરમુખત્યાર કિમ જોંગ ઉન વચ્ચે થયેલી ઐતિહાસિક સમિટ સફળ સાબિત થઇ છે. ભૂતકાળમાં અમેરિકાને પરમાણુ યુદ્ધની ધમકી આપનાર કિમ જોંગ હવે પરમાણુ પરીક્ષણ છોડવા માટે રાજી થઇ ગયા છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ટૂંક સમયમાં જ નોર્થ કોરિયામાં પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણની પ્રક્રિયા પર કામ શરૂ થઇ જશે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, કિમે જ્યાં સંપુર્ણ રીતે પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણ (ન્યૂક્લિયર ડિસઆર્મમેન્ટ્સ) માટે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે, તો સામે પક્ષે અમેરિકાએ પ્યોંગયાંગને સુરક્ષાની ગેરન્ટી આપી છે. સમજૂતી કરારના દસ્તાવેજો અનુસાર, અમેરિકા અને નોર્થ કોરિયા વચ્ચે હવે નવા સંબંધોનો અધ્યાય શરૂ થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ટ્રમ્પ કોન્ફરન્સ બાદ સિંગાપોરથી વોશિંગ્ટન જવા રવાના થઇ ગયા છે. કરાર પર હસ્તાક્ષર બાદ ટ્રમ્પે મીડિયા સાથે કરી વાતચીત

- ટ્રમ્પે સમિટ બાદ મીડિયા સાથે કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યુ હતું. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમે એક નવા જ ઇતિહાસની શરૂઆત કરવા જઇ રહ્યા છીએ. આ બે દેશો વચ્ચે હવે નવા અધ્યાયની શરૂઆત થઇ છે.

- ટ્રમ્પે કહ્યું કે, કિમ જોંગ ઉને નોર્થ કોરિયામાં પરમાણુ પરીક્ષણ અને ન્યૂક્લિયર વેપન્સ મુદ્દે ડિસઆર્મમેન્ટ્સની બાંહેધરી આપતા એગ્રીમેન્ટ્સ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. જેની સામે અમેરિકા હવે નોર્થ કોરિયામાં જોઇન્ટ મિલિટરી એક્સરસાઇઝ નહીં કરે અને આગામી દિવસોમાં આ દેશની મુલાકાત કરશે. ખૂખરી જેવા ખતરનાક હથિયારો સાથે ગુરખા કરશે કિમ-ટ્રમ્પની સુરક્ષા

સિંગાપોરથી નોર્થ કોરિયા જવાના રવાના કિમ

- ટ્રમ્પે કોન્ફરન્સ દરમિયાન કહ્યું કે, કિમ હાલ નોર્થ કોરિયા જવા રવાના થઇ ગયા છે. પ્યોંગયાંગમાં ન્યૂક્લિયર વેપન્સ પ્રોગ્રામ બંધ કરી દેવામાં આવશે. મને આશા છે કે, કિમ ડોક્યુમેન્ટ્સના એગ્રીમેન્ટ્સને અનુસરશે. 'અમારી આંખો હંમેશા ખુલ્લી જ રાખીએ છીએ, પરંતુ આ મુદ્દે યુદ્ધ કરતાં શાંતિવાર્તા વધુ મહત્વની હતી.'

- 'કિમ પણ શાંતિવાર્તાની જ ભલામણ કરી રહ્યા હતા. આ ભૂતકાળ નથીં. આ એવો અધ્યાય છે જે આ પહેલાં ક્યારેય શરૂ કરવામાં આવ્યો ન હતો.'

- સમિટ અંગે ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, કિમ જોંગ સાથેની સમિટ ધાર્યા કરતાં પણ વધુ સફળ રહી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરતી વખતે કિમ ગંભીર હતા અને તેઓએ મિસાઇલ એન્જિન ટેસ્ટ સાઇટને બંધ કરવાની પણ વાત કરી છે.

- જો કે, કિમ તેઓના શસ્ત્રાગારમાં કોઇ વધારો કે ઘટાડો કરશે તે અંગે કોઇ વાતચીત થઇ નથી.

- આ અંગેના સવાલમાં ટ્રમ્પે પત્રકારોને સામે સવાલ કર્યો હતો કે, શું તમે કોઇ બાબતે ગેરેન્ટી આપી શકો છો? હું હાલ એટલું જ કહી શકું છું કે તેઓ ડીલ ઇચ્છતા હતા. આ બંને દેશો વચ્ચે વાટાઘાટો ચાલુ રહેશે.

G-7 સમિટમાં એકલાં પડ્યા ટ્રમ્પ, યુરોપિયન દેશોએ USને આપી ચેતવણી

અમે નવો ઇતિહાસ રચવા માટે તૈયાર

- ટ્રમ્પે કોન્ફરન્સ દરમિયાન કહ્યું કે, અમે નવો અધ્યાય લખવા માટે પણ તૈયાર છીએ. અતિત ભવિષ્યને પરિભાષિત નથી કરતો.

- કિમ જોંગ ઉનને પોતાના દેશના ભવિષ્યને શ્રેષ્ઠ બનાવવાનો અવસર મળ્યો છે. કોઇ પણ યુદ્ધ કરી શકે છે, પરંતુ માત્ર સાહસિક લોકો જ શાંતિ જાળવી શકે છે.

- આજનો દિવસ મહાન છે અને વિશ્વની ઐતિહાસિક ક્ષણોમાંથી એક છે.

- અમે આજે ઘણાં વ્યાપક દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કર્યા અને મને લાગે છે કે જ્યારે કિમ જોંગ નોર્થ કોરિયાની ધરતી પર ઉતરશે તો ટૂંક સમયમાં જ પ્રક્રિયાઓ શરૂ કરી દેશે. કિમ શાંતિ ઇચ્છતા હતા

- ટ્રમ્પે કહ્યું કે, કિમે મને જણાવ્યું કે, આપણે આજ સુધી આટલાં આગળ ક્યારેય નથી વધ્યા. તેઓએ કહ્યું કે, ચીજોને પૂર્ણ કરવામાં છેલ્લાં કોઇ પણ પ્રેસિડન્ટ્સમાં તેઓને ક્યારેય વિશ્વાસ ન હતો. કિમ આ કરવા ઇચ્છતા હતા, મારાં કરતાં પણ વધારે.

- હું ઉચિત સમયે કિમ જોંગને આમંત્રિત કરી રહ્યો છું અને તેઓએ મારાં આમંત્રણનો સ્વીકાર પણ કરી લીધો છે.

- નોર્થ કોરિયા પર લગાવવામાં આવેલા પ્રતિબંધોને લઇને ટ્રમ્પે કહ્યું, જ્યારે એ સુનિશ્ચિત થઇ જશે કે પરમાણુ મિસાઇલ્સ હવે બંધ કરી દેવામાં આવી છે, તો પ્રતિબંધ હટાવવામાં આવશે.

Trump says he will stop war games with South Korea, calls them provocative