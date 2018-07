USની ભારતને ચેતવણી- ઇરાનમાંથી તેલની આયાત બંધ નહિ કરો તો લાગશે પ્રતિબંધ

વોશિંગ્ટનઃ અમેરિકાએ ભારત સહિત પોતાના કેટલાક સહયોગી દેશોને ચેતવણી આપી છે કે તેઓ 4 નવેમ્બર સુધી ઇરાન પાસેથી ઓઇલની આયાત કરવાનું બંધ કરી દે, નહિ તો તેમને પ્રતિબંધનો સામનો કરવો પડશે. અમેરિકાના વિદેશ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, `આ નિર્ણયમાં કોઇ પ્રકારની છૂટ નહિ અપાય. ભારત અને ચીનને આ અંગે જાણકારી આપી દેવામાં આવી છે. તેમ છતાં તેમની કંપનીઓ ઇરાનમાંથી તેલની આયાત બંધ નહિ કરે તો તેમના પર અન્ય દેશોની જેમ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવશે.'

ઇરાક અને સાઉદી અરેબિયા પછી ઇરાન ભારતનું સૌથી મોટું ઓઇલ સપ્લાયર છે. એપ્રિલ 2017થી જાન્યુઆરી 2018 સુધી ઇરાને ભારતને 1 કરોડ 84 લાખ ટન ક્રુડ ઓઇલ સપ્લાય કર્યું છે. ઇરાન સૌથી વધુ તેલ ચીનને નિકાસ કરે છે. તેથી અમેરિકા સહયોગી દેશો પર દબાણ વધારીને ઇરાનના આવકના સૌથી મોટા સ્રોતને બંધ કરવા માગે છે. અમેરિકાએ લગાવ્યા છે ઇરાન પર પ્રતિબંધ

ગયા મહિને જ અમેરિકન રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 2015ની ઇરાન પરમાણુ સમજૂતિમાંથી નિકળી જવાની જાહેરાત કરી હતી. અમેરિકાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ઇરાન તેની જાણકારી વિના પરમાણુ હથિયાર બનાવી રહ્યું છે. સમજૂતિ રદ થયા પછી અમેરિકાએ ફરી ઇરાન પર પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે. જોકે, આ પ્રતિબંધો એવા ઉદ્યોગો પર લગાવ્યા છે જે 2015ના ડીલમાં સામેલ હતા. તેમાં ઓઇલ સેક્ટર, વિમાન નિકાસ, કિંમતી ધાતુઓના વ્યાપાર અને ઇરાની સરકારના અમેરિકી ડોલર ખરીદીનો પ્રયાસ સામેલ છે. આ સાથે વિદેશી કંપનીઓને 90થી 180 દિવસોમાં ઇરાન સાથે વેપાર બંધ કરવા જણાવ્યું છે. વિદેશ મંત્રાલયના એક અધિકારીએ નામ નહિ જણાવવાની શરતે કહ્યું કે, `અમે ચીન અને ભારતને અપીલ કરીશું કે તેઓ ઇરાનમાંથી તેલની આયાત બિલકુલ બંધ કરી દે. આ અમારી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની પ્રાથમિકતાઓ પૈકીની એક છે.'

US has given a warning to India to stop importing oil from Iran by November 2018 other wise face sanctions.