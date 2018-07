કિમ-ટ્રમ્પ 12 જૂને સવારે 9 વાગે મળશે, નોબેલ વિજેતા સંગઠન કરશે બધો ખર્ચ

ટોક્યો: સિંગાપોરમાં 12 જૂને થનારી ટ્રમ્પ અને કિમની મુલાકાતનો સમય પણ નક્કી થઈ ગયો છે. સિંગાપોરના સમય પ્રમાણે બંને વચ્ચે મીટિંગ સવારે 9 વાગ્યે થશે. વ્હાઈટ હાઉસની પ્રેસ સેક્રેટરી સારા સેન્ડર્સે મંગળવારે પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન જણાવ્યું છે કે, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ કિમ-જોંગ ઉનને 12 તારીખે સવારે 9 વાગ્યે મળશે. ભારતીય સમય પ્રમાણે તે અંદાજે 6.30 વાગ્યે મીટિંગ થશે. સેન્ડર્સના જણાવ્યા પ્રમાણે સિંગાપોરમાં તૈયારીઓ હવે તેના છેલ્લા તબક્કામાં છે. વ્હાઈટ હાઉસની એક એડ્વાન્સ ટીમ જેમાં સૈન્ય, સુરક્ષા અને મેડિકલ સ્ટાફ છે તે સિંગાપોર પહોંચી ગઈ છે. સેન્ડર્સના જણાવ્યા પ્રમાણે ટ્રમ્પને રોજ મીટિંગ વિશેની અપડેટ્સ આપવામાં આવી રહી છે. મીટિંગનો ખર્ચ ઉપાડવા માટે પરમાણુ હથિયાર વિરોધી સંગઠન તૈયાર - નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા પરમાણુ હથિયાર વિરોધી સંગઠન ઈન્ટરનેશનલ કેમ્પે ટપ અબોલિશ ન્યૂક્લિયર વેપન્સ (આઈકેન)એ અમેરિકા અને ઉત્તર કોરિયાના નેતાઓ વચ્ચે 12 જૂને સિંગાપોરમાં થનારી નો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉપાડશે. તેમાં ઉ. કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉન હોટલનું બિલ પણ છે જે વિવાદનો વિષય બન્યો છે.

- નોંધનીય છે કે કિમ 5 સ્ટાર ફુલર્ટન હોટલમાં રહેવા માગે છે. તેનું એક રાતનું ભાડું ચાર લાખ રૂપિયા છે. આ બેઠકમાં કિમની સાથે એખ મોટુ પ્રતિનિધિ મંડળ પણ આવી રહ્યું છે. આર્થિક તંગીથી પીડાઈ રહેલુ ઉત્તર કોરિયા ઈચ્છે છે કે આ ખર્ચ કોઈ દેશ ઉપાડે. અમેરિકાને આ ખર્ચ ઉપાડવા માટે કાયદાકીય મુશ્કેલીઓ નડી રહી છે. કારણ કે તેમણે ઉત્તર કોરિયા ઉપર ઘણાં પ્રતિબંધો લગાવેલા છે. શાંગરી લા હોટલમાં થઈ શકે છે બંને નેતાઓની મુલાકાત - સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે ટ્રમ્પ અને કિમની મુલાકાત સિંગાપોરની શાંગરી લા હોટલમાં થઈ શકે છે. સોમવારે સવારથી જ આ હોટલની આસપાસના વિસ્તારને સ્પેશિયલ ઈવેન્ટ એરિયા જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. ત્યારપછી ક્યાસ કાઢવામાં આવી રહ્યો છે કે બંને નેતાઓની મુલાકાત આ હોટલમાં થઈ શકે છે.

- શાંગરી લાની ગણતરી સિંગાપોરની બેસ્ટ ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં થાય છે. 792 રૂમ વાળી આ આલિ હોટલમાં તાજેતરમાં જ શાંગલી લા ડાયલોગ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં દુનિયાના ઘણાં દેશોના રક્ષા અને સૈન્ય પ્રમુખ હાજર રહ્યા હતા. અને તેમાં ભારતના વડાપ્રધાન દ્વારા ભાષણ આપવામાં આવ્યું હતું. કિમે 3 અગ્રણી સૈન્ય ઓફિસરોને હટાવ્યા

- અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ સાથેની બેઠક પહેલાં ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉને તેમના ત્રણ અગ્રણી અધિકારીઓને હટાવી દીધા છે. એક અગ્રણી અમેરિકી અધિકારીએ રવિવારે આ વિશે માહિતી આપી છે. અમેરિકી ઓફિસરોનું માનવું છે કે, દ. કોરિયા અને અમેરિકા પ્રતિ તેમના વલણના કારણે ઉત્તર કોરિયાની સેનામાં મતભેદ છે. આર્થિક તંગીમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે દક્ષિણ કોરિયા

- તાજેતરમાં જ સાઉથ કોરિયાના પ્યોંગચાંગમાં શીતકાલીન ઓલિંપિક થયું હતું. તેમાં દક્ષિણ કોરિયાએ ઉત્તર કોરિયાઈ ડેલિગેશનનું રૂ. 17 કરોડનું બિલ ચૂકવ્યું હતું.

- આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે ઉત્તર કોરિયા તરફથી 22 સભ્યોને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિપિંક સમિતિએ પૈસા આપ્યા હતા.

- 2014માં અમેરિકી નેશનલ ઈન્ટેલિજન્સના ડિરેક્ટર જેમ્સ આપ ક્લેપર બે કેદીઓને છોડાવવા માટે ઉત્તર કોરિયા ગયા હતા. તેમણે ત્યાં કોરિયાઈ પકવાન પીરસ્યા હતા. ક્લેપર તેમના યજમાનને આગ્રહ કર્યો હતો કે આના પૈસા તેઓ ચૂકવશે.

- ઉત્તર કોરિયાના સોવિયત યુગમાં જૂના વિમાનોને ચીનમાં એટલા માટે લેન્ડ કરવા પડ્યા કારણકે તેઓ એરપોર્ટ પર રન-વે બનાવવા માટે સક્ષમ નહતા. હા-નામાં ઝોલા ખાતી રહી છે કિમ-ટ્રમ્પની મુલાકાત - 10 મે: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ સૌથી પહેલા ટ્વિટ કરીને તાનાશાહ કિમને સિંગાપોરમાં મળવાની વાત કરી. આ જ મેસેજમાં તેમણે મીટિંગની તારીખનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

- 16 મે : ઉત્તર કોરિયાએ અમેરિકાને સમિટમાંથી પાછળ હટવાની ધમકી આપી. સરકારી મીડિયામાં ચાલેલા અમુક અધિકારીઓના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, અમેરિકી એકતરફી રીતે ઉત્તર કોરિયા પર કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે અને તેથી જ તાનાશાહની હાલ લીબિયામાં ગદ્દાફી જેવી હાલત છે.

- 24 મે : ટ્રમ્પે પત્ર જાહેર કરીને સમિટને રદ કરી દીધી. તેમણે આ માટે ઉત્તર કોરિયાના ભડકાઉ નિવેદનના કારણ ગણાવ્યું.

- 26 મે : મુલાકાત રદ થયા પછી કિમ જોંગ ઉન દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ મૂન-જે ઈનને મળવા પહોંચ્યા. બંને વચ્ચે પનુન્જોમ સમજૂતી પર વાતચીત થઈ.

- 31 મે : કિમ જોંગ અને ટ્રમ્પની વચ્ચેની વાતચીતને આગળ વધારવા માટે ઉત્તર કોરિયાના વરિષ્ઠ અધિકારી 18 વર્ષ પછી અમેરિકા પહોંચ્યા. વિદેશ મંત્રી માઈક પોમ્પિયો સાથે મુલાકાત કરી.

- 1 જૂન : જનરલ કિમ યોંગ-ચેલ વ્હાઈટ હાઉસમાં ટ્રમ્પને મળ્યા. વાતચીત પછી ટ્રમ્પે ફરી એક વાર બંને દેશો વચ્ચે સિંગાપોરમાં 12 જૂનના રોજ મુલાકાતની જાહેરાત કરી.

