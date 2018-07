ટ્રમ્પ G7 સમિટ છોડીને જતા રહેતા મર્કેલે કહ્યું- તેમનું વલણ નિરાશાજનક

ફ્રેંકફર્ટઃ જી-7 સમિટમાં ના વલણને કારણે ઉઠેલો વિવાદ થમવાનું નામ જ નથી લઈ રહ્યો. જર્મન ચાન્સેલર એન્જેલા મર્કેલે સોમવારે કહ્યું કે ટ્રમ્પ સંયુક્ત નિવેદન સામેલ ન થયા તે વાત નિરાશાજનક છે, જે કોઈ ગંભીર વાત તરફ ઈશારો કરે છે. પરંતુ હજુ બધું જ ખતમ નથી થઈ ગયું. ટ્રમ્પ ક્યૂબેકમાં બે દિવસીય જી-7 સમિટને વચ્ચે છોડીને સિંગાપુર રવાના થઈ ગયા હતા. તેઓએ વિમાનમાંથી જ ટ્વીટ કરી સમિટ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. હું ગુસ્સાવાળી ભાષાનો ઉપયોગ નથી કરી રહી- મર્કેલ

- એક ઈન્ટરવ્યૂમાં મર્કેલે કહ્યું કે, "આ સમય ઘણો જ પડકારજનક છે. વાતાવરણ નિરાશાજનક છે. જી-7 સમૂહમાં બધું જ ખતમ નથી થઈ ગયું. હું ગુસ્સાવાળી ભાષાનો ઉપયોગ નથી કરવા માંગતી. મેં નિરાશાજનક શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. આનાથી જ મામલાની ગંભીરતાનો ખ્યાલ આવે છે."

- "કાર્સ પર શુલ્કને લઈને મર્કેલે કહ્યું કે જર્મન કાર ઈન્ડસ્ટ્રીમાં 8 લાખથી વધુ લોકો કામ કરે છે. અમે શું કરી શકીએ છીએ, તેના પર ફરી વિચારણા કરીશું. મને આશા છે કે યુરોપિય યુનિયન તેના વિરૂદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી કરશે." રશિયાને લઈને પણ તણાવ

- ટ્રમ્પે કહ્યું હતું રશિયાને વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાવાળા સમૂહમાં બીજી વખત સામેલ કરવું જોઈએ. આ અંગે પણ મર્કેલે આપત્તિ વ્યક્ત કરી હતી.

- યુક્રેનથી ક્રીમિયા પર કબજો જમાવવાને લઈને 2014થી રશિયાને જી-7માંથી બહાર કરવામાં આવ્યું છે. પશ્ચિમી દેશ રશિયાને સીરિયામાં બશર-અલ અસદને સમર્થન આપવાને લઈને રશિયાની સતત નિંદા કરી રહ્યાં છે.

- મર્કેલે કહ્યું કે રશિયા સાથે નિરસ્ત્રીકરણ ઉપરાંત યુક્રેન અને સીરિયાના મામલે વાત કરવાની જરૂર છે. જી-7 ગ્રુપના દેશોના હિત માટે છે. જુલાઈમાં નાટો દેશના નેતાઓની માં ટ્રમ્પના વલણની ચર્ચા થશે. ટ્રમ્પના ટ્વીટથી વિવાદ

- ટ્રમ્પે ટ્વીટ કરી ટ્રુડોના નિવેદનને ખોટું ગણાવ્યું. તેઓએ કહ્યું હતું કે કેનેડા લાંબા સમયથી અમેરિકી ખેડૂતો, કામદારો અને કંપનીઓ પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં ટેક્સ લઈ રહ્યાં છે. તેઓએ ટ્રુડોને ખોટા અને નબળાં નેતા ગણાવ્યા હતા.

- જી7થી પરત ફરતાં ટ્રમ્પે પોતાના અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યાં કે તેઓ સંયુક્ત નિવદેનથી પોતાને અલગ કરી લે. સાથે જ તેઓએ આવનારા સમયમાં ઓટોમોબાઈલ્સ પર પણ શુલ્ક લગાવવાની વાત કરી.

- ટ્રમ્પના ટ્વીટનો જવાબ કેનેડાના વડાપ્રધાન કાર્યાલયે આપ્યો. PMOએ ટ્વીટમાં કહ્યું કે ટ્રુડેએ જી7 પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એવું કંઈ જ નથી કહ્યું, જે તેઓએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની સામે પહેલાં ન કહ્યું હોય.

- ટ્રમ્પના આર્થિક સલાહકાર લેરી કુડલોએ કહ્યું કે, ટ્રુડોએ અમેરિકાની પીઠ પર છરો માર્યો છે. તેઓએ સમગ્ર જી7નું અપમાન કર્યું છે. અમેરિકાએ સમજૂતી કરી અને સંમેલનમાં નિવેદન દરમિયાન સામેલ થયા પરંતુ ટ્રુડેએ ન્યૂઝ કોન્ફરન્સમાં કંઈક અલગ જ વાત કરી હતી.

US President Donald Trump s revocation of support for a joint communique with other leaders at the G7 summit was sobering and a little depressing German Chancellor Angela Merkel said on Monday.