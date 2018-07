સેંટોસા દ્વીપ પર મળશે ટ્રમ્પ-કિમ, US નહીં ઉઠાવે NKorea ઓફિસર્સનો ખર્ચ

સિંગાપોર: અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ અને ઉત્તર કોરિયાના સરમુખત્યાર કિમ જોંગ-ઉન વચ્ચે 12 જૂનની પ્રસ્તાવિત મુલાકાત સિંગાપોરના દક્ષિણમાં સ્થિત સેન્ટોસા આઇલેન્ડમાં થશે. ટ્વિટર પોસ્ટમાં વ્હાઇટ હાઉસની પ્રવક્તા સારા સેન્ડર્સે કહ્યું કે બંને દેશોના નેતાઓની મુલાકાત માટે સેન્ટોસા આઇલેન્ડમાં આવેલી કપેલા હોટલને પસંદ કરવામાં આવી છે. તેમણે સિંગાપોરના નાગરિકોનો તેમની મહેમાનગતિ માટે પણ આભાર માન્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે બંને નેતાઓ વચ્ચે આ મુલાકાત સિંગાપોરના સમય પ્રમાણે સવારે 9.00 (ભારતીય સમય પ્રમાણે સવારે 6.30 વાગે) વાગે શરૂ થશે. અમેરિકા નહીં ઉઠાવે ઉત્તર કોરિયાના આધિકારીઓનો સિંગાપોરમાં રોકાવાનો ખર્ચ - અમેરિકન વિદેશ વિભાગે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તે ઉત્તર કોરિયાના અધિકારીઓનો સિંગાપોરમાં રોકાવાનો ખર્ચ નહીં ઉઠાવે. વિદેશ વિભાગની સચિવ હીધર નાઉર્ટે કહ્યું કે અમેરિકન સરકાર આવા કોઇપણ પ્રકારના ખર્ચા નહીં ઉઠાવે. - ઉલ્લેખનીય છે કે કિમ 5 સ્ટાર ફુલર્ટન હોટલમાં રોકાવા માંગતા હતા. તેનું એક રાતનું ભાડું ચાર લાખ રૂપિયા છે અને કિમની સાથે મોટું પ્રતિનિધિમંડળ આવી રહ્યું છે.

- તંગ આર્થિક પરિસ્થિતિ સામે ઝઝૂમી રહેલું ઉત્તર કોરિયા ઇચ્છે છે કે હોટલનો ખર્ચ કોઇ અન્ય દેશ ઉઠાવે. અમેરિકા માટે તેનો ખર્ચ ઉઠાવવામાં કાયદાકીય મુશ્કેલી છે કારણકે તેણે ઉત્તર કોરિયા પર અનેક પ્રકારના પ્રતિબંધો લગાવેલા છે.

- જોકે, નોબેલ વિજેતા પરમાણુ વિરોધ સંગઠન આઇકેન પહેલા જ અમેરિકા અને ઉત્તર કોરિયાના નેતાઓ વચ્ચે 12 જૂનના રોજ સિંગાપોરમાં થનારી મુલાકાતનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવવાની રજૂઆત કરી ચૂક્યું છે. તેમાં ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ-ઉનના હોટલનું બિલ પણ છે. સેન્ટોસા દ્વીપનો રહ્યો છે કાળો ઇતિહાસ - સિંગાપોરમાં 1942માં જાપાનીઓએ કબ્જો જમાવ્યો હતો. આગલા કેટલાંક વર્ષોમાં અહીંયા જાપાન વિરોધી વિચાર રાખનારા હજારો લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા. એટલે સુધી કે 18થી 50 વર્ષની ઉંમરની વચ્ચેવાળા ચીની લોકોને મશીનગન સામે ઊભા રાખીને ગોળી મારી દેવામાં આવતી હતી અને તેમની લાશને સમુદ્રમાં ફેંકી દેવામાં આવતી હતી. - આ ઉપરાંત સેન્ટોસાનો ઉપયોગ યુદ્ધના બંધકોને કેદ કરવા માટે પણ થતો હતો. અહીંયા 400થી વધુ અલાઇડ ટ્રુપ્સ (સહયોગી સેના)ના સૈનિકોને પણ ભયંકર પરિસ્થિતિઓમાં કેદી બનાવીને રાખવામાં આવતા હતા. વ્હાઇટ હાઉસની પ્રવક્તા સારા સેન્ડર્સેે કરેલું ટ્વિટ વાંચવા આગળની સ્લાઇડ ક્લિક કરો

Click here to read that Trump and Kim will meet at Sentosa iceland of Singapore US wont pay for NKorean Officers.