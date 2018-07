અફઘાનઃ રાષ્ટ્રપતિને મળવા જતા શીખ-હિંદુ સમુદાય પર હુમલો, 19નાં મોત

કાબુલઃ ના જલાલાબાદમાં રવિવારે શીખ અને હિંદુઓ પર આત્મઘાતી હુમલો થયો જેમાં 19 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો, 20 ઘાયલ થયા. આ લોકો રાષ્ટ્રપતિ અશરફ ગનીને મળવા ગવર્નર હાઉસ જઈ રહ્યા હતા. નંગરહાર પ્રાંતના પ્રવક્તા ઈનામુલ્લા મિયાંખલીએ જણાવ્યું કે માર્યા ગયેલા 19માંથી 17 લોકો લઘુમતી સમુદાયના હતા. જેમાંથી 11 શીખ હતા. 6 હિંદુ અને 2 અન્ય હોવાના અહેવાલ છે. વડાપ્રધાન મોદીએ હુમલાની નિંદા કરી છે. તેઓએ ટ્વીટમાં લખ્યું, "આ અફઘાનિસ્તાનની વિવિધતાપૂર્ણ સંસ્કૃતિ પર હુમલો છે. મૃતકોની પરિવારની સાથે મારી સંવેદનાઓ છે. હું ઘાયલો ઝડપથી સાજા થાય તે માટે પ્રાર્થના કરું છું. દુઃખની આ ઘડીમાં ભારત અફઘાનિસ્તાનની સાથે છે."

હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા નરેન્દ્ર સિંહ નામના શખ્સે ફોન પર ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું કે તેમના કાફલાને નિ બનાવવામાં આવ્યો હતો. નરેન્દ્ર ફોન પર જ રડવા લાગ્યો. તેઓએ કહ્યું કે કાફલામાં તેમના પિતા અવતાર સિંહ ખાલસા પણ હતા. તેમનું શું થયું તે વિશે કંઈ જ માહિતી નથી. સરકારે અવતારના મોતની પુષ્ટિ કરી છે. ખાલસા લાંબા સમયથી શીખ નેતા હતા અને ઓક્ટોબરમાં યોજાનારી ચૂંટણી લડવા માગતા હતા. પ્રાંતીય ગવર્નરના પ્રવક્તા અતાતુલ્લાહ ખોગ્યાનીએ જણાવ્યું કે બ્લાસ્ટ એટલો પ્રચંડ હતો કે તેનાથી આસપાસમાં આવેલી ઈમારતો અને દુકાનોને નુકસાન થયું. બ્લાસ્ટથી થોડાક કલાક પહેલા જ રાષ્ટ્રપતિ ગનીએ શહેરમાં એક હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.

લઘુમતીઓને કરવામાં આવે છે ટાર્ગેટઃ હજુ સુધી કોઈપણ આતંકી સંગઠને હુમલાની જવાબદારી નથી લીધી. પરંતુ અને આઈએસઆઈએસ સાથે જોડાયેલા સંગઠન નંગરહારમાં સક્રિયા થઈ ગયા છે. ઈસ્લામિક કટ્ટરપંથીઓ દ્વારા લાંબા સમયથી લઘુમતી સમુદાયને નિશાન બનાવવામાં આવે છે. 1970ના દાયકામાં અફઘાનિસ્તાનમાં હિંદુ-શીખ સમુદાયના લોકોની સંખ્યા 80 હજારથી વધુ હતી, જે હવે ઘટીને માત્ર એક હજાર રહી ગઈ છે. 1990ના દાયકામાં તાલિબાનના શાસનના સમયે લઘુમતીઓને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ ઓળખ માટે કાંડા પર પીળો બેન્ડ પહેરે. છેલ્લા થોડાક વર્ષોમાં અફઘાનિસ્તાનના હિંદુ-શીખ સમુદાયના લોકોએ ભારતમાં શરણ માગ્યું છે.

પીએમ મોદીએ ઘટના અંગે ટ્વીટ કરી દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

We strongly condemn the terror attacks in Afghanistan yesterday. They are an attack on Afghanistan's multicultural fabric. My thoughts are with the bereaved families. I pray that the injured recover soon. India stands ready to assist the Afghanistan government in this sad hour.

વિસ્ફોટ પહેલા અફઘાનના રાષ્ટ્રપતિએ હોસ્પિટલનું ઉદઘાટન કર્યું

- વિસ્ફોટના થોડા સમય પહેલા જ અફઘાનિસ્તાના રાષ્ટ્રપતિ અશરફ ગનીએ શહેરમાં એક હોસ્પિટલનું ઉદઘાટન કર્યું હતું. નાનગરહર પોલીસ પ્રમુખે કહ્યું કે આત્મઘાતી હુમલાખોરે રાષ્ટ્રપતિને મળવા જઈ રહ્યાં લોકોના વાહનોને નિશાન બનાવ્યા હતા. શહેરમાં રાષ્ટ્રપતિના આગમનને લઈ સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો. ચૂસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે ઓછી માત્રામાં જાનહાનિ થઈ હતી.

- અફઘાનિસ્તાન ગૃહ મંત્રાલયના પ્રવક્તા નજીબ અતુલ્લાહએ પુષ્ટિ કરી છે કે એક આત્મઘાતી હુમલાવરે આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. આ વિસ્તારમાં અગાઉના કેટલાક દિવસોથી આવા હિંસાત્મક હુમલા થઈ રહ્યાં છે.

વિદેશમંત્રી ે પણ ટ્વીટ કરી દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

My heartfelt condolences to the families of the victims of the terror attack in Jalalabad city of Afghanistan. We are with them in this hour of tragedy.

I am meeting their relatives today at 6 pm in JN Bhavan.