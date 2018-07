પિતાને આપેલો વાયદો રહ્યો અધૂરો, મોત બાદ 60 લાખની કારમાં કર્યા દફન

- નાઇજીરિયામાં એક યુવકે પિતાને બ્રાન્ડ ન્યૂ બીએમડબલ્યુ કારમાં દફનાવ્યા

- પિતાને મોંઘી કાર આપવાનો વાયદો રહી ગયો હતો અધૂરો

- યુવકના પિતાના ફ્યૂનરલના ફોટોગ્રાફ્સ સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ નાઇજીરિયામાં એક યુવકે પિતાને કોફિનને બદલે બ્રાન્ડ ન્યૂ બીએમડબલ્યુ કારમાં દફનાવ્યા છે. યુવકે પિતાને મોંઘી કાર અપાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, પરંતુ એ વાયદો પુર્ણ થાય તે પહેલાં જ પિતાનું મોત થયું. યુવકે પિતાને આપેલું વચન આ પ્રકારે પુર્ણ કર્યુ. યુવકના પિતાના ફ્યૂનરલના ફોટોગ્રાફ્સ સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ થઇ રહ્યા છે. કેટલાંક યૂઝર્સે તેને પૈસાની બરબાદી ગણાવી છે. 6 ફૂટ ઉંડી અને પહોળી કબર ખોદી

- NAIJ.com રિપોર્ટ અનુસાર, આ મામલો નાઇજીરિયાના ઇહિયાલામાં એક રિમોટ વિલેજનો છે. અહીંના અજુબુઇક નામના વ્યક્તિએ તેના પિતાને મોંઘી કાર ગિફ્ટ કરવાનો વાયદો આપ્યો હતો. પરંતુ આ વાયદો પૂર્ણ થાય તે પહેલાં જ પિતાનું મોત થઇ ગયું.

- એવામાં વાયદો પુરો કરવા અને પિતાની સન્માનની સાથે અંતિમ વિદાય માટે તેણે કોફિનના બદલે 60 લાખ રૂપિયાની કાર ખરીદી. આ જ કારમાં તેણે પિતાને દફનાવ્યા.

- મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, બીએમડબલ્યુ કાર એક લોકલ શોરૂમથી ઓર્ડર કરવામાં આવી હતી. ડેડબોડીને તેની અંદર રાખીને દફનાવવા માટે અંદાજિત 6 ફૂટ ઉંડી અને પહોળી કબર ખોદવી પડી.

સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સે કાઢ્યો ગુસ્સો

- યુવકના પિતાના ફ્યૂનરલના ફોટોગ્રાફ્સ પણ સામે આવ્યા છે. આ ફોટોગ્રાફ સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ થઇ રહ્યા છે. કેટલાંક યૂઝર્સે તેના ઉપર ગુસ્સો પણ વ્યક્ત કર્યો અને તેને પૈસાની બરબાદી ગણાવી.

- સિફિસો ઇન્નો નામના એક યુઝરે લખ્યું કે, જો તમારી પાસે પાસૈ છે તો પેરેન્ટ્સ માટે કામ ખરીદવામાં કંઇ ખોટું નથી, પરંતુ આ બેવકૂફી અને દેખાડાથી ભરેલું છે.

- ઓબિએનાઇસ મોહાલેએ લખ્યું કે, એવી ઘણી ચીજો છે, જે આપણા જેવા અશ્વેત લોકોને ગરીબીમાં જીવવા માટે મજબૂર કરે છે.

આ પહેલાં પણ સામે આવ્યા છે આવા કેસો

- આ પ્રકારે કારમાં દફનાવવાનો મામલો પહેલો નથી. આ પહેલાં 2015માં નાઇજીરિયાના જ ઇનૂગુ શહેરમાં એક પૈસાદાર વ્યક્તિએ તેની માતાને બ્રાન્ડ ન્યૂ હમર કારમાં દફનાવી હતી.

- આ જ વર્ષે આવો કિસ્સો ચીનમાં પણ સામે આવ્યો હતો, જ્યારે એક વ્યક્તિને તેની ફેવરિટ કારમાં દફનાવવામાં આવ્યો હતો. જો કે, આ મામલે મૃતકની અંતિમ ઇચ્છા આ જ હતી.

