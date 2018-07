કેનેડા: ક્વીન વેસ્ટ પાસે થયો ગોળીબાર, 1નું મોત, 2 જણા ગંભીર રીતે ઘાયલ

ટોરેન્ટો (કેનેડા): શનિવારે રાતે ટોરેન્ટોના ક્વીન વેસ્ટ (Queen St. W.) પાસે ગોળીબાર થયો, જેમાં એકનું મોત થઇ ગયું જ્યારે 2 જણા ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે જેમાં એક મહિલા છે. ટોરેન્ટો પોલીસે ટ્વિટ કરીને જણાવ્યું કે, રાતે 8 વાગ્યા આસપાસ તેમને ક્વીન એન્ડ પીટર સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગોળીબાર થયો હોવાની સૂચના મળી હતી. આ ગોળીબારમાં 3 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા, જેમને પાસેના ટ્રોમા સેન્ટર લઇ જવામાં આવ્યા, પરંતુ 1 જણનું મોત થઇ ગયું. 2 શંકાસ્પદોને પોલીસે ભાગતા જોયા - પોલીસે જણાવ્યું કે જ્યારે તેઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા, ત્યારે તેમને એક જણ ઘાયલ હાલતમાં મળ્યો. થોડી તપાસ પછી તેમને બે અન્ય લોકો પણ ગંભીર હાલતમાં મળી આવ્યા જેમાં એક મહિલા હતી. - પેરામેડિક્સ જણાવે છે કે બંને યુવકોને તેમજ મહિલાને અતિશય ગંભીર હાલતમાં ટ્રોમા સેન્ટર પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં એક યુવકનું મોત થઇ ગયું. મરનાર યુવકની ઉંમર 20 વર્ષ આસપાસ જણાવવામાં આવી રહી છે.

- ટોરેન્ટો પોલીસ જણાવે છે કે, 2 શંકાસ્પદ લોકોને તેમણે ગોળીબારના સ્થળેથી ઉત્તર બાજુ ભાગતા જોયા હતા અને તેઓ કાળા રંગની SUV અથવા તો સફેદ કારમાં ભાગી ગયા હતા. આ શંકાસ્પદોનું કોઇ વર્ણન મળી શક્યું નથી.

- ભાગી ગયેલા શંકાસ્પદોની તપાસ માટે હાલ પોલીસે સ્પેડીના એવ. અને પીટર સ્ટેશનની વચ્ચેનું ક્વીન સ્ટેશન બંધ કરી દીધું છે.

Click here to read about Shooting at Queen West in Toronto. 1 dead 2 seriously injured.