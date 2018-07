PNB સ્કેમઃ નીરવ મોદી બ્રિટનમાં, માંગી રહ્યો છે રાજકીય શરણ- રિપોર્ટ

લંડન: પીએનબી કૌભાંડનો મુખ્ય આરોપી નીરવ મોદી યુકે ભાગી ચૂક્યો છે. નીરવ અહીંયા રાજકીય શરણ મેળવવા માંગે છે. એક મીડિયા રિપોર્ટમાં ભારતીય અને બ્રિટિશ ઓફિસરોના હવાલાથી દાવો કરવામાં આવ્યો છે. નીરવ અને તેના મામા મેહુલ ચોક્સી 13 હજાર કરોડના પીએનબી કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી છે. કાવતરું ખુલ્લું પડી ગયા પછીથી જ નીરવ અને ગીતાંજલિ જેમ્સના માલિક ચોક્સી દેશની બહાર છે. લંડનમાં છે નીરવ મોદી - ફાઇનાન્શિયલ ટાઇમ્સના રિપોર્ટના હવાલાથી રોઇટર્સે જણાવ્યું કે નીરવ મોદી લંડનમાં છે અને તે શરણું ઇચ્છે છે. તેનું કારણ તે રાજકીય રીતે તેને હેરાન કરવામાં આવે છે તેવું જણાવી રહ્યો છે. - જોકે બ્રિટનમાં આવેલા ઇન્ડિયન હાઇ કમિશને કોઇપણ મામલાની કોઇ જાણકારી આપી નથી. રિપોર્ટ પ્રમાણે, આ મામલે નીરવ મોદીએ પણ નિવેદન જાહેર કરીને કોઇ જાણકારી આપી નથી.

- ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે ફાઇનાન્શિયલ ટાઇમ્સને જણાવ્યું કે ભારત સરકાર પોતે તેની રાહ જોઇ રહી છે. દેશની લૉ એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓ તેનું પ્રત્યાર્પણ (એક્સ્ટ્રાડિશન) કરાવવાના પ્રયત્નો કરી રહી હતી, પરંતુ તેમ થઇ ન શક્યું. સીબીઆઇ 25 લોકો વિરુદ્ધ દાખલ કરી ચૂકી છે આરોપપત્ર - સીબીઆઇ મે મહિનામાં 25 લોકો વિરુદ્ધ આરોપપત્ર દાખલ કરી ચૂકી છે. તેમાં નીરવ મોદી, મેહુલ ચોક્સી, પીએનબીના પૂર્વ પ્રમુખ ઉષા અનંતસુબ્રહ્મણિયન, પીએનબીના બે ડાયરેક્ટર અને નીરવની ત્રણ કંપનીઓ સામેલ છે. - બીજી બાજુ નીરવ અને ચોક્સી સતત આ વાતથી ઇન્કાર કરી રહ્યા છે કે તેમણે કંઇપણ ખોટું કર્યું છે.

- ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત સરકાર લંડનમાં રહેતા નું પણ પ્રત્યાર્પણ ઇચ્છે છે. તે ગયા વર્ષે માર્ચમાં લંડન ભાગી ગયો હતો. તેના પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડથી વધુનું દેવું છે.

