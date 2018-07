કિમ અચાનક પહોંચ્યા બીજિંગ, 4 મહિનામાં ત્રીજી વાર ચીનની મુલાકાતે

બીજિંગ: નોર્થ કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉન મંગળવારે સવારે અચાનક બે દિવસની મુલાકાત માટે બીજિંગ પહોંચ્યા છે. અહીં તેઓ રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત કરશે. બંને નેતાઓ ઘણાં આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ વિશે વાત કરીને તે વિશે સમજૂતી કરે તેવી પણ શક્યતા છે. 2011માં સત્તા સંભાળ્યા પછી કિમ ત્રીજી વાર ચીનની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. નોંધનીય છે કે તેમણે આગામી બે મુલાકાત પણ છેલ્લા 4 મહિના દરમિયાન જ લીધી હતી. આમ, કિમ ચાર મહિનામાં આ ત્રીજી વખત ચીનની મુલાકાત કરી રહ્યા છે. 12 જૂને ને મળ્યા પછી કિમની કોઈ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સાથે આ પહેલી મુલાકાત છે. માનવામાં આવે છે કે, કિમ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ સાથે થયેલી ચર્ચા વિશે જિનપિંગને માહિતી આપશે. ચીનની સરકારી ન્યૂઝ એજન્સી શિન્હુઆએ કિમની મુલાકાતની માહિતી ત્યારે આપી જ્યારે તેમનું વિમાન બીજિંગ પહોંચવા આવ્યું હતું. કિમ પહેલી વાર માર્ચમાં ટ્રેનથી ચીન પહોંચ્યા હતા. તેમની ચીનની બીજી મુલાકાત મેમાં થઈ હતી. માર્ચ સમયે કિમની ચીનની મુલાકાત ખૂબ ખાનગી રાખવામાં આવી હતી. તે સમયે તેઓ બીજિંગથી રવાના થયા તેવી માહિતી પણ આપવામાં આવી નહતી. કોલસા અને તેલના સપ્લાય પર પ્રતિબંધ હટે તેવી શક્યતા

સતત પરમાણુ પરિક્ષણ કરવાના કારણે સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ ઉત્તર કોરિયા પર ઘણાં પ્રતિબંધ લગાવી દીધા હતા. ત્યારપછી અમેરિકાના પ્રેશરમાં આવીને ચીને પણ ઉત્તર કોરિયાને તેલ અને કોલસાનો સપ્લાય રોકી દીધો હતો. કિમની આ મુલાકાત પછી ચીન આ પ્રતિબંધ હટાવે તેવી શક્યતા છે. સાઉથ ચાઈના મોર્નિંગ પોસ્ટના જણાવ્યા પ્રમાણે મુલાકાત દરમિયાન કિમ અને શી આગામી રણનીતિ વિશે પણ ચર્ચા કરશે. ટ્રમ્પ સાથે મુલાકાત કર્યા પછી કિમે જાહેરાત કરી હતી કે ઉત્તર કોરિયા પરમાણુ હથિયાર ખતમ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. તેના બદલામાં અમેરિકાએ તેને સુરક્ષા આપવાનો વાયદો કર્યો હતો.

North Korean leader Kim Jong Un visiting China on Tuesday & Wednesday. North Korean leader Kim Jong arrived in Beijing on Tuesday morning. After leaving the airport, his car was surrounded by security guards.