PHOTOS: આટલું જાણ્યા બાદ પ્લાસ્ટિકની ખરીદી કે ઉપયોગ વખતે ધ્રૂજશે હાથ

»

»

»

»

ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારની ડ્રેઇન કેનાલમાં સૌથી વધારે પ્લાસ્ટિક કચરો જોવા મળે છે | The focus of this year's World Environment Day on June 5 is plastic pollution