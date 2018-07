મેક્સિકોમાં ચૂંટણીઃ પ્રચાર દરમિયાન 9 માસમાં 132 નેતાઓની હત્યા

- રાજકીય હત્યાઓની પાછળ ડ્રગ માફિયાનો હાથ હોવાની શંકા

- પ્રેસિડન્ટ એનરિક 6 વર્ષના કાર્યકાળમાં ડ્રગ માફિયા પર લગામ નથી લગાવી

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ મેક્સિકોમાં આજે રવિવારે પ્રેસિડન્ટ ચૂંટણી માટે મતદાન થશે. છેલ્લાં 9 મહિનાથી ચાલી રહેલા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન અહીંના 31માંથી 22 રાજ્યોમાં 132 રાજનેતાઓની હત્યાઓ થઇ ચૂકી છે. 2012ના ચૂંટણી દરમિયાન 10 નેતાઓની હત્યા થઇ હતી. મેક્સિકોમાં દર છ વર્ષે ચૂંટણી થાય છે. ચૂંટણીનું વિશ્લેષણ કરનારી આ ફર્મ એતલેક્તે આ જાણકારી આપી છે.

માર્યા ગયેલા એક તૃતીયાંશ લોકો ઉમેદવાર હતા

- જે લોકોની હત્યાઓ થઇ છે, તેમાં 48 ઉમેદવાર, બાકી પાર્ટી કાર્યકાર્તા હતા. એતલેક્ત અનુસાર, આ ઘટનાઓ સુરક્ષા અને સરકાર પર ગંભીર સંકટને દર્શાવે છે.

- જૂનમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ રિવોલ્યૂશનરી પાર્ટીના નેતા ફર્નાન્ડો પુરોનની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી છે. તે એક ચર્ચામાં ભાગ લઇને પરત ફરી રહ્યા હતા.

- અત્યાર સુધી પાર્ટીના 12 નેતાઓની હત્યા થઇ છે, હત્યાના કારણો વિશે હજુ સુધી કોઇ જાણકારી નથી. જો કે, જાણકારો એવું માને છે કે, આની પાછળ મેક્સિકોમાં મોટાંપાયે ફેલાયેલું ડ્રગ માફિયા છે.

નિષ્ફળ રહ્યા પેના ો

- 1 ડિસેમ્બર 2012ના રોજ એનરિક પેના નીટો મેક્સિકોના પ્રેસિડન્ટ બન્યા હતા. 6 વર્ષના કાર્યકાળમાં ડ્રગ માફિયા પર લગામ નહીં લગાવી શકવાના કારણે ખાસ્સી ટીકા થઇ રહી છે.

- રિપોર્ટ અનુસાર, દેશમાં કિપનેપિંગ અને ખંડણી ઉઘરાવવા સહિત 543 ઘટનાઓ થઇ ચૂકી છે. મેક્સિકોમાં માનવ હત્યાનો પણ ઇતિહાસ રહ્યો છે.

- 2017માં સૌથી વધારે 25 હજાર લોકોની હત્યા કરવામાં આવી હતી. 2018માં અત્યાર સુધી 20 હજાર 506 હત્યાઓ થઇ ચૂકી છે. તેમાંથી 4 હજાર 381 હત્યાઓ માત્ર મે મહિનામાં જ થઇ હતી.

- પેના નીટો આ વખતે ચૂંટણી નથી લડી રહ્યા, કારણ કે મેક્સિકોમાં કોઇ પણ વ્યક્તિ બીજી વખત પ્રેસિડન્ટ ના બની શકે.

Mexico Goes To The Polls 132 Politicians Have Been Killed Since Campaigning Began