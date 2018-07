પ્રેમીએ પ્રેમિકા પર લગાવ્યો આરોપ, કોર્ટે હકીકત જાણી ફટકાર્યો દંડ

- યુવક કોલબર્ન કન્ઝર્વેટરી ઓફ મ્યુઝિક સ્કૂલમાં એડમિશન ઇચ્છતો હતો.

- યુવતીએ બોયફ્રેન્ડના એડમિશનની મંજૂરીવાળો ઇમેલ ડિલીટ કરી દીધો હતો. ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ કેનેડામાં એરિક અબ્રામોવિટ્જ નામના યુવકે તેની ભૂતપૂર્વ પ્રેમિક જેનિફર લી પર મ્યુઝિક કરિયર બરબાદ કરવાનો કેસ દાખલ કર્યો છે. કોર્ટે એરિકના આરોપને યોગ્ય ઠેરવ્યા અને લીને દોષિત ગણાવીને તેને 2 લાખ 60 હજાર ડોલર (અંદાજિત 1 કરોડ 78 લાખ રૂપિયા)નો દંડ ફટકાવ્યો. બાદમાં એવો પણ ખુલાસો થયો કે, લી નહોતી ઇચ્છતી કે એરિક ક્યારેય તેનાથી દૂર જાય.

એડમિશન ઇમેલ કર્યો ડિલીટ

- એરિકનો આરોપ હતો કે, લીએ તેને એક પ્રતિષ્ઠિત મ્યુઝિક સ્કૂલમાં એડમિશન લેવા દીધું નથી. લીએ એરિકના ઇમેલ પર સ્કૂલ તરફથી મોકલેલા એડમિશન લેટરને ડિલીટ કરી દીધો.

- સાથે જ એરિકે નવો ઇ-મેલ મોકલાવ્યો, જેમાં તેને મ્યુઝિક સ્કૂલ માટે સિલેક્ટ નહીં થયો હોવાનું જણાવ્યું.

બોયફ્રેન્ડથી દૂર થવા ઇચ્છતી નહતી

- હકીકતમાં એરિકે 2013માં લોસ એન્જલસની પ્રખ્યાત સ્કૂલ કોલબર્ન કન્ઝર્વેટરી ઓફ મ્યુઝિકમાં અભ્યાસ માટે એપ્લિકેશન મોકલાવી હતી. એરિક ક્લેરિનેટ યેહૂદા ગિલાડ પાસેથી સંગીત શીખવા ઇચ્છતો હતો.

- ગિલાડન એક વર્ષમાં માત્ર બે નવા સ્ટુડન્ટ્સને જ શીખવે છે. કન્ઝર્વેટરીમાં દાખલ થનારા સ્ટુડન્ટ્સને સારી સ્કોલરશિપ મળે છે, જેમાંથી તે પોતાનો ખર્ચ કાઢી શકે છે.

- એરિકે સિલેક્શન માટે સારી એવી તૈયારીઓ કરી, તેણે લાઇવ ઓડિશન આપ્યું. તેને પોતાની પસંદગી થવા ઉપર ભરોસો હતો.

- પરંતુ અમુક અઠવાડિયા બાદ તેને સિલેક્ટ નહીં થયો હોવાનો ઇમેલ મળ્યો. ત્યારબાદ એરિકે મ્યુઝિકનો અભ્યાસ મોન્ટ્રિયલની મેકગિલ યુનિવર્સિટીથી કર્યો.

2 વર્ષ બાદ સામે આવી હકીકત

- મેકગિલને 2 વર્ષનો કોર્સ ખતમ થયા બાદ જાણ થઇ કે, કન્ઝર્વેટરીમાં સિલેક્ટ નહીં કરવાનો આ ઇમેલ લીએ જ કર્યો હતો. હકીકતમાં બંને સાથે જ અભ્યાસ કરતા હતા.

- ડેટિંગ દરમિયાન લી નહોતી ઇચ્છતી કે એરિક તેને છોડીને અન્ય કોઇ સ્થળે જાય. એરિકે કોર્ટમાં પોતાના ગુનાની કબૂલાત પણ કરી હતી.

એરિકને ગિલાડ પાસે શીખવાનો મોકો મળ્યો

- મેકગિલ પાસે ડિગ્રી પૂર્ણ કર્યા બાદ પણ એરિકના મનમાં ગિલાડ પાસે અભ્યાસ કરવાની ઇચ્છા હતી. જેના કારણે તેણે યુનિવર્સિટી ઓફ સધર્ન કેલિફોર્નિયામાં એડમિશન લીધું.

- બીજી મુલાકાતમાં એરિક અને ગિલાડે એકબીજાંને એક જ સવાલ કર્યો, તમે મને રિજેક્ટ કેમ કર્યો? એરિકના રિજેક્ટનવાળો ઇમેલ જોઇ ગિલાડે કહ્યું કે, મેં પહેલાં ક્યારેય આ ઇમેલ જોયો સુદ્ધાં નથી. ત્યારબાદ એરિકે આખી ઘટનાનો તાગ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી.

Man Sues Exgirlfriend For Sabotaging Music Career So He Wouldnot Move Away