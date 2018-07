મલેશિયાઃ ભૂતપૂર્વ PMના 6 નિવાસ્થાન પર દરોડા, 1872 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત

- વડાપ્રધાન પદે રહેતા નજીબને અંદાજિત 4 લાખ રૂપિયા/મહિના વેતન મળતું હતું - 133 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની 423 ઘડિયાળ જપ્ત કરવામાં આવી ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ મલેશિયામાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપોનો સામનો કરી રહેલા ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન નજીબ રજાકના 6 મકાનો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જેમાં 27 કરોડ 30 લાખ ડોલર (અંદાજિત 1872 કરોડ રૂપિયા)ની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. તેમાં નાણાં, ઘરેણાં અને લક્ઝરી હેન્ડબેગ સામેલ છે. આ દરોડા ગયા મહિને જ પાડ્યા છે, તેની કિંમતનું અનુમાન લગાવવા અને દસ્તાવેજી કાર્યવાહી પૂરી કરવામાં 41 દિવસ લાગી ગયા. પોલીસે આજે આ અંગે ખુલાસો કર્યો છે. ઘરેણાંમાં સૌથી મોંઘો 10.27 કરોડનો હાર 12000 ઘરેણાં 1400 હાર, 2200 વીંટીઓ સામેલ 3 કરોડ ડોલર રોકડાં અંદાજિત 200 કરોડ રૂપિયા 567 હેન્ડબેગ જેમાં 272 પેરિસની પ્રખ્યાત હરમેસ બ્રાન્ડની છે 423 ઘડિયાળ અંદાજિત 132 કરોડ રૂપિયા 234 સનગ્લાસ આ સિવાય અનેક ડિઝાઇનર આઇટમ્સ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. મલેશિયામાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટી રૅડ

- પોલીસની કોમર્શિયલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પ્રમુખ અમરસિંહે કહ્યું, એવું લાગી રહ્યું છે જાણે મલેશિયાના ઇતિહાસમાં આ સૌથી મોટી રૅડ છે.

- ગયા મહિને જ્યારે દરોડા પાડવામાં આવ્યા તો જપ્ત સામાન પાંચ ટ્રકમાં ભરીને લઇ જવો પડ્યો હતો.

- વડાપ્રધાન પદે રહીને નજીબને મહિનામાં 22 હજાર 827 રિંગિટ (અંદાજિત 4 લાખ રૂપિયા) વેતન મળતું હતું. નજીબ પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ

- નજીબ પર સરકારી કંપની 1એમડીબીથી 70 કરોડ ડોલર (અંદાજિત 4760 કરોડ રૂપિયા) તેમના પર્સનલ ખાતામાં સ્થળાંતરિત કરવાનો આરોપ છે.

- આ વર્ષે મે મહિનામાં થયેલી આ ચૂંટણીમાં રજાકની આગેવાનીવાળી બીએન ગઠબંધનને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ મહાતિર મોહમ્મદ વડાપ્રધાન બન્યા હતા.

- તેઓએ નજીબ અને તેમના પરિવારને દેશ છોડવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. નજીબ અને તેની પત્ની રોશમા મંસૂર સાથે પૂછપરછ થઇ રહી છે.

