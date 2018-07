ઇઝરાયેલ પર ઈરાને લગાવ્યો વાદળચોરીનો આરોપ, કહ્યું- અમારા હવામાન સાથે ચેડાં

તેહરાન: ઈરાનના એક આર્મી જનરલે ઇઝરાયેલ પર પોતાના દેશના વાદળ અને બરફ ચોરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, ઇઝરાયેલ ઈરાનના હવામાન સાથે ચેડાં કરી રહ્યું છે, જેના કારણે દેશમાં વરસાદ નથી પડી રહ્યો. ઈરાનના બ્રિગેડિયર જનરલ અને દેશના સિવિલ ડિફેન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના પ્રમુખ ઘોલમ રજા જલાલીનું કહેવું છે કે ઈરાનમાં થઇ રહેલું ક્લાઇમેટ ચેન્જ શંકાના ઘેરાવામાં છે. તેમાં વિદેશી હસ્તક્ષેપ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. ઇઝરાયેલ અને એક અન્ય દેશ એવી કોશિશ કરી રહ્યા છે કે ઈરાન પર વાદળ તો છવાય પરંતુ વરસાદ ન પડે. 'અમારા દેશમાં બરફ કેમ નહીં' - જલાલીએ કહ્યું કે અમે વાદળ અને બરફની ચોરી સામે ઝઝૂમી રહ્યા છીએ. અને ભૂમધ્ય સમુદ્રની વચ્ચેનો 2200 મીટરનો પહાડી હિસ્સો બરફથી ઢંકાયેલો હોય છે, પરંતુ એવું ઈરાનમાં નથી. - જોકે આ પહેલો મામલો નથી જ્યારે ઈરાનમાં કોઇ ઓફિસરે અન્ય દેશ પર વરસાદની ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો હોય. 2011માં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ મહમૂદ અહમદીનેજાદે કહ્યું હતું કે પશ્ચિમી દેશોના કારણે ઈરાનમાં દુકાળ પડ્યો છે.

- યુરોપીય દેશ એક ખાસ પ્રકારના ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને વાદળોને કેદ કરી લે છે. હવામાન વિભાગે દર્શાવી અસંમતિ - ઈરાનના હવામાન વિભાગના પ્રમુખ અહદ વજીફે કહ્યું કે જનરલ જલાલીએ શું કહ્યું તેની મને જાણકારી નથી. હવામાનને લઇને જેટલી મારી જાણકારી છે, તે પ્રમાણે કોઇપણ દેશ વાદળ કે બરફની ચોરી ન કરી શકે. - ઈરાન લાંબા સમયથી દુષ્કાળ સામે લડી રહ્યું છે. આ એક વૈશ્વિક સમસ્યા છે. તેને ફક્ત ઈરાન પર જ લાગુ ન કરી શકાય. આ પ્રકારના સવાલો ઉઠાવવા અમારી સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં લાવી શકે. અમે સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ.

