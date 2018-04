‘રેડબુલ’ના કૅનમાંથી જે નીકળ્યું એ જોઇને તમે પણ ચોંકી ઊઠશો

'Redbull Gives You Wings' મતલબ કે રેડબુલ તમને પાંખો આપે છે- એનર્જી ડ્રિંક રેડબુલની એડમાં સૌએ આ ટેગલાઇન સાંભળી જ હશે.

- જ્યારે પણ શરીરમાં એનર્જી ન હોય ત્યારે રેડબુલ પીવાથી એનર્જી આવે છે

- આ વીડિયો જોયા બાદ તમે આજ પછી ક્યારેય રેડબુલ તો નહીં જ પીવો

- સોશિયલ મીડિયામાં એક વીડિયો વાઇરલ થયો છે- વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે એક વ્યક્તિ રેડબુલના કૅનને તોડે છે- કૅનની અંદરથી જે નીકળે છે તે ખૂબ જ ચોંકાવનારું છે

A disgusted man has claimed that he has found a dead mouse inside his can of Red Bull